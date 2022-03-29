'Zayıf talep enflasyonu düşük tutuyor'

"Japonya'da genel talep göreceli olarak zayıf" ifadelerini kullanan Amamiya, "Bu nedenle mal fiyatlarında ABD'de yaşanana benzer bir artış görmüyoruz" diye konuştu.

Japonya'da tüketici enflasyonunun nisan ayında yüzde 2 civarına çıkabileceğini belirten Amamiya, ancak bunun ABD ve Avrupa ile karşılaştırıldığında ılımlı bir artış olduğuna dikkat çekti.

ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon artışının devam etmesi olasılığının büyüdüğünü belirten Amamiya, Batı ülkelerinde enflasyonun düşük seviyelere geri gelmesi için pandeminin etkisinin ve arz sıkıntılarının hafiflemesinin gerektiğini de vurguladı.

Amamiya, Japonya'da GSYİH'nın pandemi öncesinin altında olmasının da enflasyonu baskılamış olduğunu ifade etti.