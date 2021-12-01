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'Zayıf yen Japon ekonomisine fayda sağıyor'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, "Zayıf yen Japon ekonomisine fayda sağıyor" dedi.

01.12.2021 - 07:05 |
'Zayıf yen Japon ekonomisine fayda sağıyor'

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, Japon yeninde son dönemde yaşanan değer kaybının denizaşırı piyasalardan elde edilen şirket karlarını artırarak ülke ekonomisine fayda sağladığını savundu.

Adachi konuşmasında Japonya'da yıllardır yatay seyreden enflasyon oranının artması yönünde büyük şans gördüğünü de belirtti.

Adachi, Japon şirketlerinin fiyat belirleme davranışlarının değiştiğine, büyüme beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte BoJ'un pandeminin etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini de belirten Adachi, faaliyetlerini devam ettirmeleri için gerektiğinde şirketlere yardım edecek ek gevşeme adımları atmaya hazır olduklarını da vurguladı.

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