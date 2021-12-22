Zorunlu karşılıklarda değişiklik yapıldı

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2013/15) dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler ile esasları Merkez Bankası'nca belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşen tutarlar hariç)."