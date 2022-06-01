Ace Of MICE Exhibition sona erdi

Bu yıl “Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla 20 farklı ülkeden, 210 katılımcı firma toplam 7.840 ziyaretçi Turizm ve MICE sektörü profesyonelini İstanbul’da ağırlayan ACE Of MICE Exhibition by Turkish Airlines, 26 Mayıs’ta CVK Park Bosphorus’da gerçekleşen görkemli kapanış partisiyle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

B2B toplantılar, birbirinden ilginç oturumlar ve network etkinlikleriyle üç gün boyunca süren ve MICE alanında yeni iş birliklerine ortam yaratan fuarın ardından katılımcılar, “Yılın en iddialı partisi” olan ve Jolly MICE isim sponsorluğundaki AMEzing Party’de eğlencenin tadını çıkardı.

Turizm ve MICE sektöründen yüzlerce davetlinin katıldığı gecede, eğlenceli dans ve ışık şovları katılımcılara keyifli anlar yaşattı.