Akıllı tartıları doğru kullanarak daha kontrollü kilo vermek mümkün

HONOR Scale 2 akıllı tartı, vücudunuzla ilgili detaylı ölçümler sunarak, sağlıklı bir yaşam için en büyük yardımcılarınızdan birine dönüşüyor. Telefon uygulaması üzerinden değerlerinizin zaman içerisindeki değişimini takip ederek, yaptığınız egzersiz veya diyetten ne kadar verim aldığınızı görebiliyorsunuz. HONOR Scale 2 gibi akıllı tartıları daha verimli kullanmanın çeşitli yöntemleri bulunuyor. İşte sizler için bu yöntemleri derledik.

1. Hedef belirleyin

Amacınız kilo vermek ya da kas kütlenizi artırmak olabilir. Bunun için bir hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik çalışmak motivasyonunuzu artırabilir. HONOR Scale 2, belirleyeceğiniz hedefe kalan kiloyu ve zaman içerisindeki değişimi de göstererek sizi motive ediyor. Scale 2, içerisinde vücut kitle endeksi, vücuttaki yağ oranı, kalp ritmi, iskelet-kas kütlesi, yağsız kütle, bazal metabolizma oranı, vücuttaki su, kemik mineral içeriği, iç organ yağ seviyesi, protein seviyesi gibi 14 farklı ölçümle birlikte hedefinizi belirlemenizi de kolaylaştırıyor.

2. Rutin oluşturun

Kilo vermek için sadece diyet yapmak bir tercih olsa da kilo kaybını daimî kılmak ve sağlıklı bir hayat sürmek için fiziksel aktivitenin de önemi büyük. Özellikle evde çok fazla vakit geçirdiğimiz şu günlerde, farklı egzersizler ya da antrenman programları uygulamak, vücudunuzun daha kolay şekle girmesini de sağlayabilir. Her gün düzenli olarak yapacağınız fiziksel aktivitelerle birlikte vücudunuzun kaybettiği yağ ve kazandığı kas kütlesini de HONOR Scale 2 ile takip etmek mümkün.

3. İlerlemenizi takip edin

Düzenli egzersiz yapıyor olabilirsiniz, ancak araştırmalara göre kilosunu her gün bir defa ölçen kişiler, sürdürülebilir kilo verme konusunda ölçmeyenlere göre iki kat daha başarılı oluyor. Belirlediğiniz hedefe doğru ilerlediğinizi HONOR Scale 2 akıllı tartı ile görerek motivasyonunuzu artırabilir, hedeften uzaklaşıyorsanız da buna karşı önlemler alabilirsiniz. Her gün ölçüm yaparak egzersizlerinizin verimini yakından izleyebilir, daha farklı egzersiz ve aktivitelere yönelmeyi planlayabilirsiniz. Bunun dışında aile üyelerinizi de otomatik olarak tanıyan Scale 2 sayesinde evdeki herkes de kendi ilerlemesini kolayca takip edebiliyor.