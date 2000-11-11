Evinizde modernliÄŸi yakalayÄ±n

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Yataklar ve oturma gruplarÄ± artÄ±k fonksiyonelliÄŸi, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Bu konuda Ã¶ncÃ¼ olan Ä°daÅŸ, yaylÄ± yataklardan, modÃ¼ler kanapelere, yatak odasÄ± takÄ±mlarÄ±ndan, bazalara ve uyku setlerine kadar renk, malzeme ve desende bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yakalayarak modernliÄŸi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yor







Â Â Â Â Â Â 35 yÄ±ldÄ±r kalitenin takipÃ§isi olan Ä°daÅŸ, TÃ¼rk tÃ¼keticisine farklÄ± ve yeni Ã¼rÃ¼nler sunmaya devam ediyor. Ä°daÅŸ showroomâ€™larÄ±ndaki modÃ¼ler kanapeler, ev tekstili serisi ve yatak odasÄ± mobilyalarÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±k, kullanÄ±ÅŸ kolaylÄ±ÄŸÄ± ve modernlik Ã¶n planda. Amerikan patentli â€œSimply Together" kanapeleri Ä°daÅŸâ€™da â€œSalon Kanape â€œadÄ±yla satÄ±ÅŸa sunuluyor. Bu kanapeler dar kapÄ±lardan, koridorlardan, merdivenlerden, dar asansÃ¶rlerden kolayca taÅŸÄ±nabilen demonte sistemine sahip. Metal baÄŸlantÄ±lÄ± saÄŸlam yapÄ±sÄ±, kolay montaj Ã¶zelliÄŸi, istenildiÄŸi zaman ilave edilebilen tek ve Ã§ift kiÅŸilik yatak Ã¼niteleri, istenen desenin, istenen modelde uygulanabilme imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–zel ambalajÄ±nda demonte olarak servis edildiÄŸi iÃ§in bu kanapelerin nakliyesi, bina iÃ§i taÅŸÄ±ma ve yer deÄŸiÅŸtirme esnasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k saÄŸlÄ±yor.

Â Â Â Â Â Â Ä°daÅŸ uykularÄ± da keyifli bir hale getiriyor. Birbirinden farklÄ± Ã¶zellikte ve Ã§eÅŸitte olan yataklarÄ± size en yakÄ±n Ä°daÅŸ bayilerinde bulabilirsiniz. Ä°daÅŸ yataklarÄ±nÄ±n yay sistemlerine gÃ¶re 5 Ã§eÅŸidi var: Mira - Coil, Pocketflex, Cosiflex, Bonell ve Latex.



Â Â Â Â Â ÂÃ–zel yay sistemli yataklar

Â Â Â Â Â Â Mira - Coil ABD, Japonya ve Avrupaâ€™da pek Ã§ok Ã¼lkede satÄ±lan Mira - Coil (Mucize yay) sistemli yataklar bel aÄŸrÄ±larÄ±ndan ÅŸikayet edenler ve sert zeminli yataklardan hoÅŸlananlar iÃ§in ideal bir Ã§Ã¶zÃ¼m sunuyor. Mira - Coil yatak serilerinde kullanÄ±lan uyku pedleri saÄŸlÄ±klÄ± bir uyku iÃ§in uygun bir zemin saÄŸlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÃ§inde kullanÄ±lan pamuk ve yÃ¼n dolgularla tÃ¼keticinin beklentisi olan yazlÄ±k ve kÄ±ÅŸlÄ±k kullanÄ±m ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±lÄ±yor. Pocketflex model yataklarda torba yay sistemi kullanÄ±lÄ±yor. Her yay kumaÅŸ kÄ±lÄ±fÄ± iÃ§inde ve yaylar farklÄ± sertlikte. Cosiflex modeldeki yataklarÄ±n sÄ±radan yataklara gÃ¶re yay sistemi Ã§ok daha geliÅŸmiÅŸ. Ä°daÅŸâ€™ta Superflex adÄ±yla satÄ±lan bu yatak, Ã¶zel dolgularÄ± ile kuÅŸ tÃ¼yÃ¼ rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sevenlerin yataÄŸÄ±. Ä°daÅŸâ€™Ä±n Bonell modeli sert zeminli yataklarda yatmayÄ± sevenlere uygun. Ortapedik keÃ§e tabakasÄ± ve yatak zeminin yumuÅŸamasÄ±nÄ± Ã¶nleyen telli kanaviÃ§e vasÄ±tasÄ±yla Ã¶zel olarak sertleÅŸtirilen bu yatak Ä°daÅŸ showroomâ€™larÄ±nda AltÄ±n, Elif ve Zeynep adlarÄ±yla satÄ±ÅŸa sunuluyor. Ä°daÅŸâ€™Ä±n diÄŸer bir modeli Latex, yÃ¼zde 100 doÄŸal kauÃ§uktan imal ediliyor. Genel olarak hareketli yataklarda tercih edilen Latexâ€™de Ã¶zel Ä°daÅŸ sÃ¼ngeri tercih ediliyor.







