Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020'de gerçekleşen birinci turda Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi'nden Goodwater Capital, Türkiye'den Fiba ile Esas Holding de Getir'in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.

Ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların dikkatini çeken Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir'in ikinci yatırım turu, beklenti üzerinde talep gördü.

"5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduklarını ve yeni bir pazar oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir'in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir'in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu."

Getir çalışanlarının talepleri üzerine bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkanı sunuldu. 250'den fazla Getir çalışanı da kendi birikimleriyle Getir'e ortak oldu.

Market ürünlerini gece gündüz dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim etme amacıyla kurulan Getir uygulaması, 4 farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürerek hızla büyüyor. Getir'in ardından GetirBüyük yaklaşık 4 bin ürünü market fiyatına sunarken, GetirSu ise kullanıcılarına hızlıca damacana su ulaştırıyor. GetirYemek ise sektöre getirdiği yenilikler ile bünyesinde 15 binden fazla restoranla büyümeye devam ediyor.

Getir, yeni yatırımlarla yurt içinde ve dışında operasyonel ağını hızla genişletmeye devam etmeyi hedefliyor.