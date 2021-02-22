PUMA Varane ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı

Uluslararası ilk maçına 19 yaşında çıkan, günümüz futbolundaki en iyi savunma oyuncularından biri olan Varane, ülkesi için 70'in üzerinde maça çıktı. 2014 Dünya Kupası'ndaki performansıyla Fransa'da En İyi Genç Oyuncu ödülüne aday olan futbolcu, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa’yı zafere götüren maçların kadrosunda yer alarak takımını başarıyla temsil etti.

PUMA Spor Pazarlama ve Spor Lisanslama Küresel Direktörü Johan Adamsson, "Raphaël Varane ile anlaşmış olmaktan çok mutluyuz. Varane, 27 yaşında ve çok başarılı bir oyuncu. Teknik olarak yeteneği, hızı ve gücüyle günümüz futbolunun en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor." diyerek böyle bir isimle yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamanın ardından Varane da PUMA ailesine katılmanın heyecanını ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Raphaël Varane, "Kariyerimin heyecan verici bir döneminde PUMA ailesine katılmaktan çok memnunum" dedi. “PUMA’yla kendimi doğal bir uyum içinde hissediyorum. Markanın sponsor olduğu futbol tarihinin en büyük oyuncularıyla aynı çatı altında olmaktan heyecan duyuyorum ve aynı değerleri paylaştığımızı hissediyorum. Özellikle futbol ötesindeki çalışma olanakları ve markanın sürdürülebilirlik konusuna bakış açısı beni mutlu ediyor.” dedi.

Varane, Real Madrid için 300'den fazla maça çıkmadan önce Lens için ilk profesyonel çıkışını 17 yaşında gerçekleştirdi. Kulüp düzeyinde üç LaLiga şampiyonluğu, bir Copa Del Rey, dört Şampiyonlar Ligi ve dört Club Dünya Kupası dahil olmak üzere 18 büyük kupa kazandı. Raphael Varane sadece 24 yaşındayken üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı ve böyle bir başarıya ulaşan en genç oyuncu oldu.