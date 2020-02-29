Alçakça saldırı

İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimizin büyük acısını ulusça derinden yaşıyoruz. Acımız büyük.

Şehit ve gazi ailelerinin üzüntüsünü yürekten paylaşıyor, şehit ailelerine ve ulusumuza sabır, saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Dünya seyrediyor ama ateş düştüğü yeri yakıyor.

Ülkemize karşı oluşan hain ittifaklara karşı hep uyanıktık ama görünen o ki çok daha uyanık olmalıyız.

Yüreğimizi delip geçse de bugünler de geride kalacaktır.

Ne krizler atlattık, ne mücadeleler verdik, acısı ne kadar büyük olsa da, bu da geçecektir.

Böylesi dönemlerde, kim dost, kim düşman çok net belli olur ve olmaya da başladı.

Aklı, sağduyuyu elden bırakmadan, binlerce yıllık devlet tecrübesi ve devlet geleneğiyle bize bu acıyı yaşatanlara hak ettikleri dersi her alanda çok daha güçlü bir şekilde verelim ki böylesi bir alçaklığı bir daha asla akıllarından bile geçiremesinler.

Yaşadığımız şu günler her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde kenetlenme zamanı ve bunu da başaracağız.

Bize bu acıyı yaşatanlar, kendi acılarında boğulacaklar...

Koronada doğru bilinen yanlışlar!

Koronavirüs de kapıda, ona da hazırlıklı olmalıyız. Ve bu konuda da öylesine bilgi kirliliği var ki gelin bir bilene kulak verelim.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı doğru bilinen yanlışları açıkladı! İşte onlardan bazıları:

Koronavirüs yeni çıkan en tehlikeli virüs! (Yanlış)

Öncelikle bu virüs yeni değildir. Koronavirüs, 2003 SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) ve 2012’de önce Ürdün, sonra Suudi Arabistan’da görülen MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) olaylarından sorumlu olan virüstür. Koronavirüs tehlikeli bir hastalıktır ancak dünya üzerindeki en tehlikeli hastalıktır diyemeyiz.

Koronavirüse yakalananlar mutlaka hayatını kaybeder! (Yanlış)

Her koronavirüs hastası hayatını kaybetmemektedir. Bu oran, sanıldığı kadar yüksek değildir. Normal grip hastalığından ölen kişiler koronavirüsten ölenlerden 60 kat daha fazladır.

Hasta birisinden biraz uzak dursam yeter! (Yanlış)

Dünya Sağlık Örgütü’nden ilk olarak, hastalık belirtileri (öksürmek, hapşırmak, burun akıntısı, yüksek ateş) olan kişilerden 1 metre uzak kalınması gerektiği açıklanmıştı. Ancak şu anda, hastalığın yayılmasına bağlı olarak, uygun olan, hastalık belirtisi gösteren kişiden en az 2 metre uzaklıkta kalınmasıdır.

Koronavirüsten korunabilmek mümkün değil! (Yanlış)

Gerekli tedbirleri aldığınız zaman korunabilmek mümkündür. Hastalığın başlıca bulaşma yolu öksürük-aksırık esnasında solunum yoluyla ortama saçılan damlacık enfeksiyonuyla olduğundan, bulaşmayı engellemek için solunum yolu enfeksiyonlarından korunma önlemlerine uyulması önerilir. Bunun ilk şartı, insandan-insana yakın temastan kaçınılmasıdır.

Korunabilmenin tek yolu özel maske ve kıyafetler! (Yanlış)

Maske ve özel kıyafetler genellikle hastalığın kesin olarak görüldüğü alanlarda uygulanmaktadır. Bunun dışında günlük hayatta bunlara gerek yoktur. Ancak kişiler yine de önlem olarak toplu alanlarda maske kullanabilir.

Elimi yıkamam yeterli olur! (Yanlış)

El hijyeni koronavirüsten korunmada önemlidir ancak tek başına yetersizdir. Diğer korunma önerilerine de dikkat etmek gerekir.

Maskeyi birkaç defa kullansam bir şey olmaz! (Yanlış)

Maskeler genellikle tek kullanımlıktır. İki kere dahi kullanılmamalıdır.

Çin’den gelen malzemeleri kullanmayalım! (Yanlış)

Uzun süre yolda kalmış kuru ürünlerde koronavirüsün taşınması mümkün değildir. Virüs bahsettiğimiz gibi, kişiden kişiye yakın temas halinde bulaşmaktadır.

Hayvanlardan uzak duralım! (Yanlış)

Koronavirüsün yarasa ve karıncayiyen üzerinden bulaşıldığı düşünülmektedir. Virüs ilk etapta hayvanlardan bulaşmış olsa bile, özellikle evcil hayvanlar için şu anda böyle bir durum söz konusu değildir.

Şu besinler koronavirüsten koruyor! (Yanlış)

Herhangi bir besinin şu an için koronavirüsten koruması mümkün değildir.

Özetin özeti: Dert çok. Allah sabır versin...