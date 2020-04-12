Şişik fiyatlar turist kaçırır, makul paketler günü kurtarır

Önümüzdeki süreçte, başta turizm olmak üzere, çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Çünkü sıcak paraya ve üretime, fazlasıyla ihtiyacımız olacak.

Yani diğer Bakanlarımızın da Sağlık Bakanı Koca kadar olmasa da, canla başla çalışmaları gerekiyor!..

Peki, siz böyle bir performans görüyor musunuz?.. Pek çok sektörde olduğu gibi turizmde de çok şey değişecek. En çok da tatil alışkanlıkları! Kaç haftadır biz de yazıyoruz, başkaları da dillendiriyor.

Peki, ortaya konan somut bir proje var mı? Varsa seviniriz ama en azından biz duymadık!..

Turizm ve seyahat koşullarının A’den Z’ye değişmesinin yanı sıra fiyat politikası da çok önemli.

Bizde artık kronik hale gelen yanlış bir uygulama var! Boş geçen ayların ve gelmeyen turistlerin acısını, gelenlerden çıkartıyoruz.

Fiyatlar, özellikle, talebin yoğun olduğu aylarda şişirildikçe şişirilir!

Bu yaz yine aynı durum yaşanırsa, sinek avlarlar, haberleri olsun! Ama eğer, makul fiyatlarla, tatil ve seyahatseverlerin karşısına çıkarlarsa, en azından, bu sezonu çok daha az zararla kapatabilirler.

Standardı düşürmeden, sosyal mesafe konuları ihlal edilmeden, koronavirüs için geçerli diğer tüm kurallar dikkate alınarak hazırlanacak makul tatil paketleri eminiz ki ilgi görecektir.

Son 50 yılda, halkımız, promosyona öylesine alıştırıldı ki, sağlanan avantajlar, olmazsa olmazlarımızdan biri haline geldi.

Bu zaafımız, sakın ola, bazılarının yaptığı gibi, önce fiyatları katlayıp, sonra yarı yarıya indirdik gibi ya da yüzde birin bile yararlanmadığı kandırmaca reklamlarla istismar edilmemeli, tam aksine, gerçek indirimlerle, ikna edici olmalı.

Evet, şu an için, hiç kimsenin tatil ya da seyahat düşüneceği yok ama yapılacak çok şey var! Örneğin, süreç uzandığında, hiçbir hak kaybına uğramadan, aynı paketi, istedikleri dönemde, kullanma güvencesi verilirse, ilgi gösteren çok olacaktır…

Krizin fırsata dönüştürülmesi konusunda, çok tecrübeliyiz ama kurumsal ve sürdürülebilir değiliz.

Keşke bu konuda da bir kurul oluşturup, düşünmeyenler yerine, onlar yerine düşünüp projeler üretilse ama nerdeee!..