Kalp çarpıntısı

Sevgililer Günü gelince kalp şekli her yerde. Kırmızı kalpli hediyeler, şık çikolata paketleri, çiçekler alıcılarını bekliyor. Akşam yemeği için ise özel Sevgililer Günü menüleri ilan ediliyor, ama elbette ya konaklamalı otel müşterilerine ya da paket servisle. Çoğu kalp çarptıracak şıklıkta.

Âşık olunca kalbimiz çarptığı için olsa gerek Sevgililer Günü’nün sembolü kalp. Oysa araştırmalar bu işin beyinde başlayıp bittiğini gösteriyor. Gerçi aşk devreye girince de akıl devreden çıkıyor, o kesin! O yüzden olsa gerek beyin aşkın sembolü olamamış, iyi de olmuş, aşk akıllı işi değil çünkü. Üstelik kalp şekli kıpkırmızı albenili rengiyle çok da iştah açıcı, bu yüzden, tatlılar, pastalar, kurabiyeler, şekerlemeler, çikolatalar için birebir.

Sevgililer Günü’nde ön çıkan yemekler arasında sadece tatlılar yok. Özellikle yurt dışında afrodizyak olduğuna inanılan yiyeceklere yer veriliyor. İstiridyeden havyara egzotik meyvelere pek çok yiyecek bu kategoride. Peki, bütün bu yiyecekler içinde gerçekten işe yarayan var mı? Asla böyle bir durum yok, bilimsel olarak fiziksel etkisi ispatlanmış tek bir yiyecek bile tespit edilememiş. Yani hiçbir yiyecek öyle kalp çarptırmıyor, eğer kötü anlamda tansiyonu fırlatmıyorsa elbette. Ama böyle inanmak hem insanların hoşuna gidiyor hem de ciddi bir pazarlama aracı. Gerçi şöyle bir durum var; gerçekten bir yiyecek ne kadar lüks, ne kadar pahalı, ne kadar az bulunur, ne kadar ulaşılamazsa o kadar cazip oluyor. Statü ve zenginlik ise malum en büyük afrodizyak. Erkek bu gücün gururunu taşıyor, özgüveni tavan yapıyor, kadın ise bu zenginliğin kendisine sunulmasından dolayı değerli olduğu hissini yaşıyor.

Bir başka sihirli formül

Bu lüks etkiyi yaratmak için ambalaj ve kalp figürleri çok önemli. Hele hele bugünle özdeşleşen yiyeceklerin başında gelen çikolata kutuları söz konusu olduğunda. Kim güzel bir sunumdan etkilenmez ki! Ama asıl önemli olan lezzet. Unutmayalım ki kalbe giden yol mideden geçer. Bir etkileyici sihirli formül daha var: Sevgilinin bizzat kendi elleriyle yaptığı bir lezzet. Emek verilmiş, zaman harcanmış sevgili elinden bir tatlı veya pastaya hayır diyecek biri az bulunur, ama aşkın sembolü kalp şeklinde olmak şartıyla. O zaman doğru mutfağa!

Kalpten kalbe kalpli tatlar

Çırağan Palace Kempinski, yepyeni bir servis başlatmış. Otelin kendi özel üretimi çikolata, pasta, tatlı ve her türlü pastane ürünleri artık online satılıyor. Sevgililer Günü için de kalp şeklinde birbirinden güzel lezzetler yaratmışlar. Ahududulu makaron, ananaslı, limonlu beyaz çikolatalı pasta gibi cazip lezzetlerin hepsi kalp şeklinde. Sarayın özel baklava mutfağında yapılan çikolatalı fıstıklı baklavalar bile kalp şeklinde. Otele gidemeseniz de bu özel lezzetleri kapıya kadar getirtebilirsiniz. Kim bilir, rüya gibi düğünlerin mekânı olan Çırağan Sarayı’nda belki bir gün bir düğün yapabilme hayali, deyim yerindeyse ilk adımı tamamına erdirmek için iyi bir ilk adım olabilir! https://ciraganpalaceshop.com/magaza/sevgililer-gunu

Tarçınlı kalpli kurabiye

Bu güzel lezzeti evde yapabilmek için Çırağan mutfağının tarçınlı kurabiye tarifini deneyebilirsiniz. Kendi yaptığı lezzetleri sevgiliye sunmak isteyenler için birebir.

MALZEMESİ:

- 1 buçuk su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşak)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 3 buçuk su bardağı un

- 1 su bardağı toz badem

- 1 adet yumurtanın sarısı

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Süslemek için:

Renkli şeker hamuru

Süsleme şekerleri

YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi karıştırarak hamuru yoğurun. 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu sayede hamurunuz çok daha kolay açılacaktır. Hamuru, hafif unlanmış bir tezgâhta merdane yardımıyla açarak kalpli kalıplarla kesin. Yağlanmış unlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirin. İstenilen renkte şeker hamuruyla süsleyin. Şeker hamuru yerine kişniş şekeri ya da minik kalp şeklinde süsleme şekerleriyle de süsleyebilirsiniz. Süsleri yapıştırmak için bir kâse kadar pudra şekerini 1 yumurta akıyla koyu bir karışım haline getirin, bu karışımı süsleri yapıştırmak için kullanabileceğiniz gibi, pastacı sıkma şırıngasına koyup kurabiyeler üzerine şekiller yapabilir, hatta sevgilinizin adını yazabilirsiniz.