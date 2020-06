Rengarenk mutfak

Yaz geldi, sofralar renklendi. Renk demek, sağlık demek. Tabağımızda ne kadar renk olursa o kadar iyi. Çünkü yiyeceklerdeki her renk başka bir yarara işaret ediyor. Bol renkli, çok sağlıklı sofralar kurmanın tam zamanı





Ne yemeli, ne yememeli? Neyi, nasıl pişirmek gerek? Çiğ mi, pişmiş mi iyi? Sorular bitmez, cevaplar ise hiç bitmez, çoğu kez ise kafa karıştırıcı olur. Her gün bir başka diyet türü ortaya çıkıyor, deyim yerindeyse moda oluyor. Modalar gibi çoğu da bir mevsim sonra unutulup gidiyor. Oysa artık hepimiz şunu kabul ediyoruz. Sağlıklı beslenmek şart! Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sağlam vücut içinse öncelikle doğru beslenmek gerekiyor.













Fonksiyonel beslenme nasıl olur?

Bazen doğru yiyeceği yiyoruz, ama doğru biçimde yemiyoruz. Yararını yeterince göremiyoruz, hatta iyi bir şey yaptık derken, zararlı hale getiriyoruz. Öncelikle her besinin ne işe yaradığını bilmemiz, yani ideal bir diyet içindeki fonksiyonunu öğrenmemiz, hem de o yiyeceği en işe yarar şekilde nasıl tüketmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Yiyeceklerin özelliklerini koruyarak bedene ve zihne azami fayda sağlayan şekilde tüketme sistemine fonksiyonel beslenme deniyor. Bu beslenme sistemi dünyada “Culinary Nutrition” ya da “Functional Medicine” olarak tanımlanıyor ve sağlığı destekleyen en önemli prensiplerden biri olarak görülüyor, Fonksiyonel beslenmenin amacı sağlıklı beslenmeyi uyulması gereken sıkıcı bir diyet değil, yaşam boyu sürdürülebilecek bir zevk haline getirmek. Yasakları sıralamak kolay, ama gerçekten de sağlık dolu, çok da keyifle yenen lezzetli yemekler yapmak hem mümkün, hem de sanıldığından da kolay. Bunun için renkler yol gösterici olabilir.

O zaman renk!

Kuşkusuz her yiyeceğin bir fonksiyonu var. Fonksiyonel beslenme uzmanı Prof. Nazan Uysal Hazardın şöyle diyor: “Bitkisel yiyeceklerde renk kodu olduğuna inanıyorum. Meyve ve sebzelerdeki renk demek, yararlı polifenol, antioksidan demek. Her renk bize faydalı ayrı bir fitokimyasal anlamına geliyor ve ağırlıklı olarak farklı bir sistemi etkiliyor. Kırmızılar bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yeşil yapraklı yiyecekler kalp ve damar sağlığına iyi geliyor, sarı sindirim sistemi için önemli, turuncu üreme, mavi-mor ise beyin fonksiyonlarını destekliyor. O nedenle günün sonunda her rengin farklı tonlarından yemiş olmak sağlığınızı daha iyiye götürecektir.” O zaman gelsin kıpkırmızı domatesler, capcanlı yeşillikler, sapsarıdan turuncuya dönen kayısılar şeftaliler, mor mürdümler, üzümler... O zaman renk. O zaman sağlık!













Güdül Köy Pazarı



Hafta sonu köye kaçmaya, mevsimin en taze, en temiz yiyeceklerini yerinden almaya ne dersiniz?



Ankara’ya 85 km uzaklıktaki Güdül ilçesi bir süre önce Sakin Şehir (Cittá Slow) unvanına kavuştu. 4 Temmuz Cumartesi ise ilk kez Güdül Köy Pazarı kuruluyor. Doğa dostu temiz üretimi temel alan pazaryeri, Güdül Belediyesi öncülüğünde, ilçe genelindeki kurumların, sivil toplum temsilcilerinin, üretici ve tüketicilerin oluşturduğu Katılımcı Güvence Sistemi (KGS) ile işleyecek. Ürünlerin kaynağına kadar izlenebilmesi için üretici bilgileri pazaryerine ait web sitesinde yayınlanacak. Tüketiciler, ürünlerle ilgili geri bildirimlerini online olarak yapabilecek. Pazaryeri dışında Agroekoloji uygulama bahçesi, Güdül Kent Müzesi, geleneksel leblebi imalathanesi, Güdül evleri gezilebilir. Kahvaltı ve yemek için birçok kafe ve lokanta var, meydanda kurulacak Yöresel Ürünler Mutfağı gün boyunca açık olacak.



Güdül Belediyesi Ankara’dan Güdül’e ücretsiz araç desteği sağlıyor. İstanbul yönünden gelenler otoyoldan Kızılcahamam Çeltik-çi’den çıkarak Yeşilöz üzerinden Güdül’e varabilir. Koronavirüs önlemleri kapsamında tezgahlar uygun mesafede olacak, maske dağıtımı yapılacak ve dezenfektan hizmeti verilecek. Duyurular ve ücretsiz ulaşım bilgileri için: www.yesilgudul.net



17 Ağustos’ta başlıyor



Türkiye’de ilk defa teori ve pratiği birleştiren bir program oluşturuldu. MSA-Mutfak Sanatları Akademisi, fizyolog ve fonksiyonel beslenme uzmanı Prof. Nazan Uysal Hazardın ile iş birliği yaparak bilimsel öğretiyi mutfak pratiğine taşıyor. 17 Ağustos’ta başlayacak programda 12 hafta boyunca 132 dersten oluşan 60 saat teorik, 100’ün üzerinde tarifin uygulandığı 72 saat mutfak uygulama eğitimi verilecek. https://msa.com.tr/fonksiyonel-beslenme-ve-mutfak-egitimi.