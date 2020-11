Sefertası seferberliği

Kovid 19 tedbirleriyle tüm lokantaların mekanlara müşteri almaları yasaklanınca tek çare gel-al ya da paket sipariş sistemine geçmek oldu. Kuşkusuz her işletmenin koşulları ve gerçekleri farklı. Ancak yeni sürece uyum göstermek İstanbul gibi bir kent için çok zor değil; zira geçmişimizde sefertası geleneği var.









Osmanlı kentlerinin ticaretin döndüğü, zanaatkârların sanatını icra ettiği çarşılarında, hem esnafa hem de müşterilere servis yapan seyyar yemek satıcıları bulunurdu. Bunlar kimi zaman simitçi gibi gezer kimi zaman da işlek bir köşede kurduğu tezgâhının önüne bir-iki tabure atar, âdeta anında kurulmuş seyyar bir lokanta gibi gelen geçeni doyururdu; böyle döner düzeneği kurulduğu bile görülürdü. Şerbetçiler, limonatacılar hemen etrafta biter, içeceği de onlar karşılardı. Tatlıcılar da eksik değildi; muhallebici bile yuvarlak sini gibi tezgâhını kapar gelirdi. Siniden kestiği su muhallebisini minik tabaklara koyup gül suyu şerbetini dökerdi. Böylece sokakta şipşak kurulmuş ziyafet tamamlanmış olurdu. Çarşı kalabalığı bu şekilde doyarken pek çok esnaf ise yemeğini evden sefertasında getirirdi. Sefertasının her katına ayrı yemek konur, tatlar birbirine karışmaz, ama öğün evdeki gibi tam teşekküllü hazır edilirdi. Zaman içinde seyyar satıcılar tek tip yemek satan lokantalar haline geldi, köftecilerden muhallebicilere uzanan bir yelpaze oluşturdu. Sefertası taşımaya alışkınlar ise sulu ev yemeği yapan esnaf lokantalarının müdavimi oldu. Böylece her çeşit yemek, sıcak sıcak, taze taze müşterisini buldu.









Paket servis dünyası

Büyük şehirlerimizin işte böyle köklü bir lokantacılık geleneği var. Sabahın köründen gecenin geç vaktine kadar hareket halindeki koca bir kenti beslemek kolay değil. Bu yüzden pek çok dünya kentine göre eve sipariş çözümlerinde oldukça hızlıyız; yemeksepeti.com gibi gelişkin sistemlerimiz var. Pandemi sürecinde her geçen gün eve paket sistemleri çoğalıyor; Getir, Banabi, Zomato gibi seçenekler artıyor. Her daim sorunlarla savaşan İstanbul, bu kez de fine-dining/seçkin restoranlar seviyesinde dünyaya örnek bir çözüm üretiyor.

Yeni kurulan Fuudy, hem küçük şef lokantaları için alternatif bir dağıtım ağı oluşturuyor hem de iyi yemek peşinde olanlara yepyeni bir seçenek sunuyor.









Vizyoner bir adım: Fuudy



Cantinery ve Lucca gibi mekanları ile tanınan Cem Mirap bir süredir hayalet mutfak olarak tanımladığı L’express by Lucca ile deneme servislerine başlamıştı. Bu deneyim Fuudy’nin çıkış noktasını oluşturdu. E-ticaret ve teknoloji uzmanı arkadaşı İlker Baydar ile Fuudy uygulamasını kurdular. Şu anda bünyesinde 100’ü aşkın üst düzey bir seçki sunan Fuudy, “Yalnızca iyi yemek getirir, gastronomiye meraklıdır!” mottosuyla yola çıkıyor, yeme-içme sektörünün güçlü isimlerini Fuudy.co adresinde buluşturuyor. Her gün genişleyen listede sevdiğiniz, özlediğiniz, merak ettiğiniz pek çok adres var. İşte bazıları: 29, Alaf, Alancha, Alexandra Cocktail Bar, Antica Locanda, Apartıman, Araka Deli, Azur, Basta! Street Food, Baylan, Bi Nevi Deli, Cantinery, Da Mario, Delicatessen, Divan, Evde Neolokal, Foxy, Feriye, Gram, La Boom, Mangerie, Markus Prime Ribs Society, Morini, MSA Box, Nellie Brasserie, Lokanta Kru, The Steeve, The Townhouse, Sanayi 313, Vakko Bistrot.

Tilki yolda!



Usta bir şef ile Türkiye’deki tüm bağları ezbere bilen bir üzüm üstadı, ortak bir hayal kurarsa ne olur? Maksut Aşkar ile Levon Bağış, işte böyle bir hayal kurmuşlar ve tam bir sene önce Karaköy’de adını tilkiden alan Foxy’i açmışlardı. Korona demediler, yılmadılar, Nişantaşı’da yaz aylarında ikinci Foxy açıldı; az masa ve küçük mutfakla çalışmasına rağmen çok tutuldu. Foxy de hızla gel-al ve paket sisteme geçenlerden. Nitekim Fuudy sisteminde de yer aldı, üstelik dahiyane bir yaratıcılıkla. Bağımlıları olan Foxy tarama artık tüpte, çağır paketi, ekmeğe sür sür ye, ister ev-ofiste, ister piknikte!