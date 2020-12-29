AugmentedIstanbul

Contemporary Istanbul ve Çağdaş İstanbul Vakfı’nın kurucuları Rabia Bakıcı-Ali Güreli, Çağdaş İstanbul Vakfı çatısı altında yeni bir projeyle bu ay karşımıza çıktılar: Istanbul The Lights.

İBB desteğiyle gerçekleşen ışık festivalinin küratörleri, Çağdaş İstanbul Vakfı sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay, Contemporary Istanbul Plugin’in küratörü Esra Özkan ve ha:ar ekibinden sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın.

“Kovid-19 salgını sebebiyle tüm buluşmalar, görüşmeler, etkinlikler artık yeni normale uygun şekil almaya başladı. Sosyal hayatımız da aynı şekilde bu yeni düzene hızla adapte oldu. Artık buluşmalar, etkinlikler ve deneyimlerimiz bizleri dış alanda vakit geçirmeye yöneltiyor.

Bizler de hep birlikte buluşma heyecanından vazgeçmeden sanatı ve sanatçıyı buluşturan, İstanbul’un ışıltısına renk katarak İstanbul’u bir sanat galerisine dönüştüren, yeni normale uygun bir proje geliştirdik.

4 Ocak 2021’e kadar devam edecek Istanbul The Lights ile İstanbul sanatın ve yaratıcılığın merkezi olacak” diye özetledi Çağdaş İstanbul Vakfı yönetimi.

Berlin, Amsterdam, St. Petersburg gibi şehirlerdeki ışık festivallerinden ilham alan Istanbul The Lights’da Ali Elmacı, Candaş Şişman gibi sevdiğimiz isimlerin de aralarında olduğu tam 53 sanatçının eserleri İstanbul’un 59 farklı noktasında sergileniyor.

Dijital sanat eserlerinden 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli LED heykel, kamusal ve özel alanlarda Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, Taksim Meydanı ve IGA, The Marmara Taksim Otel ve dev LED ekranlarda konumlandırıldı.

Proje dahilinde 30 yeni medya sanatçısının dijital videoları şehrin 52 farklı noktasındaki şehir ekranı, metro ve AVM dev ekranlarında yer alıyor.

Ayrıca Augmented Reality tekniğiyle üretilmiş 15 sanatçının heykel ve duvar resimleri-eserlerini, İstanbullular mobil cihazlarıyla deneyimleyebiliyorlar.

“Etkinliği mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz bir tür hazine avı gibi düşündük, haritadan size yakın eserleri seçip yerinde görebilirsiniz, isterseniz fotoğraf ve video çekebilir, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sanatçıları seçerken, zaten bu medyuma hâkim olanlardan çok, daha konvansiyonel medyumlar kullananları tercih ettik. Elbette, önemli yeni medya sanatçılarının eserleri de var.” diyor Arda Yalkın ve Hande Şekerciler.

Augmented Istanbul’a katılan sanatçılar ise Ahmet Said Kaplan, Burak Şentürk, Büşra Çeğil, Balkan Karişman, Erinç Seymen, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Nuka Birgün, Melis Buyruk, Meltem Şahin, Selin Çınar, Murat Palta, Tunca Subaşı, Hande Şekerciler, Melisa Altınsoy.

Çevrimiçi film festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi yeni gösterim programı 1 Ocak’ta başlıyor.

Bu yıl ilk kez çevrimiçi gerçekleşen festival, 176 film gösterimiyle Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.

Çevrimiçi gösterim programı kapsamında 2021’in ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek.

İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde saat 21.00’de başlayacak.

Yılın ilk filmi François Ozon’un son filmi ‘85 Yazı’ olacak.

2 Ocak’ta Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan ‘Bad Tales’, 3 Ocak’ta da ‘Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi’ adlı belgesel gösterime girecek.

Festivali filmonline.iksv.org internet sitesinde takip edebilirsiniz.