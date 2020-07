Şiddetin bahanesi yok. Kimse kimsenin kariyerini bitiremiyor, kimse kimseyi rezil de edemiyor, kariyeri bitiren de rezil eden de insanın ta kendisi oluyor.





İki kişi arasında evlerinin mahremiyetinde yaşananlar aslında kimseyi ilgilendirmez, ta ki taraflardan biri darp iddiasıyla şikâyette bulunana kadar. İşte bu duruma alışığız aslında; şikâyetin üstüne, “Kariyerini bitireceğim, seni Türkiye’ye rezil edeceğim” savunmasına! Benzer replikleri daha önce çok duyduk. Ama çok kısa sürede unutuldu, gitti hepsi.

Bu hafta oyuncu Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığına dair iddiaları konuştu Türkiye; tuhaf ama bir kadının şiddet gördüğünü açıkladığı paylaşımlara “Yanındayız” mesajı, “like” üstüne “like” basılarak verilmeye çalışıldı.

100 bini geçti like’lar ve “Çok geçmiş olsun, yanındayız” mesajları. Hemen akabinde suçlanan taraf için de “#yalnızdeğildir” etiketi açıldı, biraz tepki alınca “ironiydi” diye işin içinden tereyağından kıl çeker gibi sıyrıldı Türkiye’nin tanıdığı, sevdiği isimler. “Kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünenler ironik birer canavarsınız” tweetiyle bir de zeytinyağı gibi üste çıkarak. Neyse ki daha cesur davranan ünlü kadınlar vardı, suçlanan kişi arkadaşları bile olsa, yanlış yaptığını düşünüyorlarsa arkasından konuşmak yerine, açık açık söyleyebilecek cesarette olanlar... Zaten gerçek arkadaşlık, dostluk böyle değil midir?













Dost acı söylemez mi?

“Ne yaşanmış olursa olsun şiddeti aklayamaz, şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana ve varlığına saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz” açıklaması durumu kısaca özetledi.

Kanıt olarak sunulan fotoğraflara baktığımızda hepimizin hâlâ kalbi parçalanıyor, o görüntü hafızamızdan silinmiyor; söz konusu şiddet olunca akan sular duruyor tabii!

Sadece kadına şiddet de değil, her türlü şiddete karşıyız! Kimse kimseyle birlikte olmak zorunda değil, her ne sebepten olursa olsun bir çift arasında büyük bir tartışma da pekâlâ çıkabilir ama bu durumda fiziksel ve duygusal şiddet değildir çözüm. Elbette, her hikâyenin iki tarafı var, kim haklı kim haksız yargı karar verecek, tanıklar dinlenecek, kamera kayıtlarına bakılacak. Ama hepimizin bildiği bir şey var, kimse durup dururken böyle bir beyanda bulunmaz. Amaç ünlü olmaksa ya da can acıtmak, intikam almaksa çok daha etkili, kısa ve kolay yöntemler var.

İnsan olmak gerekiyor

Hepimiz biliyoruz, eğer birbirinize karşı öfkenizi kontrol edemiyorsanız ya siz gideceksiniz bulunduğunuz ortamdan ya da diğer tarafın gitmesine izin vereceksiniz. Her ne olursa olsun, tartışma neden çıkarsa çıksın kontrolünüzü asla kaybetmeyeceksiniz. Evet, pandemi döneminde çok kişinin ruh sağlığı bozuldu, ruh sağlığı da fiziksel sağlık kadar önemli, hatta daha da önemli. Nasıl ateşiniz çıktığında doktora gitmeyi akıl ediyorsanız, ruh sağlığınız yerinde değilse de doktora gideceksiniz, tedavi olacaksınız. Ve tabii en önemlisi de böyle büyük bir hata yaptıysanız özür dilemeyi bileceksiniz; çok yakın bir arkadaşınız böyle büyük bir hata yaptıysa da gülüp oynayıp hiçbir şey olmamış gibi davranmayacaksınız. Ünlü olmak değil, adam olmak, insan olmak, çocuğuna örnek olmak bunu gerektiriyor çünkü.

Unutmamak lazım, kimse kimsenin kariyerini bitiremiyor, kimse kimseyi rezil de edemiyor, kariyeri bitiren de rezil eden de insanın ta kendisi oluyor.