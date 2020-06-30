20. yılını kutluyor

Hiç tahmin edemeye-ceğiniz bir yerde, sadece bir kişinin çabasıyla neler yapılabildiğini görmek, umutla dolmak ve ilham almak için Hüsamettin Koçan’ın Baksı projesini görmelisiniz.

Baksı Müzesi birçok kişiye göre bir ütopyaydı, Hüsamettin Koçan’a göre ise bir hayal...

Beklenenden kısa sürede gerçek oldu, Baksı Kültür Sanat Vakfı ise 2005’te kuruldu.

Hüsamettin Koçan’ın Bayburt’ta, doğduğu Bayraktar (eski adıyla Baksı) köyünde kurduğu müze, Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü de kazandı ve ödülün sembolü olan Miro’nun “Güzel Göğüslü Kadın” heykelini bir yıl boyunca müzede misafir etme hakkını da...

Evet, İstanbul’da müzelere, sergilere doyuyoruz ama Bayburt’un küçük bir köyünde bir müzenin olması çok önemli ve değerli. Müzede çağdaş sanat koleksiyonunun yanında türünün belli başlı örneklerini içeren geniş bir halk resimleri koleksiyonu ve yerel el sanatı örnekleri de sergileniyor.

Şimdi ise Baksı projesi 20. yıl dönümünü kutluyor.

20. yıl kutlamaları kapsamında, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konserlerin yanı sıra, kültür-sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödül programını da hayata geçiriyor.

Kutlama programı temmuz ayında başlayacak ve 2021 Temmuz’una kadar devam edecek. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan “20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor ve ekliyor: “2000 yılının temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor, eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu’nun kendisi gibi, farklılıklara açık tutmayı ilke edindik. Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor.”

Baksı Müzesi’nde yer alan, Şakir Gökçebağ’ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan sergisi “Aşina” temmuz sonuna dek devam edecek.

Baksı’nın 20. yıl programı çerçevesinde ekim ayında ise yeni sergiler açılacak.

Bu sergilerden ilki Depo Müze’de gerçekleşecek olan ‘20. Yıl için 20 Yapıt’, pandemi sürecinde günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen ‘maskeler’i konu alıyor.

Mustafa Horasan, İrfan Önürmen, Mike Berg, Alp İşmen, Beyza Boynudelik, Mehmet Dere, Fırat Engin, Ferhat Özgür, Gülcan Şenyuvalı, Halit Berker, Özlem Süer, Simay Bülbül, Merve & Kerem Ariş (uniqka), Hatice Gökçe, Enis Karavil, Ayşegül Hotiç, Felekşan Onar ve Aykut Erol sergiye katılan sanatçılar arasında. ‘Kıraç Sırtta’ heykel sergisi ise Baksı Müzesi’nin yanı başında, açık havaya yerleşecek heykellerle gerçekleşiyor.

Yunus Tonkuş, Tuğrul Selçuk, Elif Süsler, Mike Berg, Ali Teoman Germaner, Nermin Er, Güler Güngör, Kemal Tufan, İbrahim Koç ve Hüsamettin Koçan’ın eserleri sergilenecek.

Ayrıca Baksı Müzesi’nin düzenlediği Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında altı şehirde 150 yetenekli çocuğa burs verilecek.

Baksı Müzesi, bu yıl kasım ayında Anadolu Ödülleri projesini başlatıyor.

Bundan böyle her yıl düzenli olarak verilecek Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak. 20. yıl kutlamalarının bir diğer sevindirici haberi ise Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, uluslararası ödüllü “Kadın İstihdam Merkezi” binasının temelinin atılması olacak.

Baksı Müzesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

Hatırlatalım, müze pazartesi günleri dışında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık.