2021’de sanat fuarlarında bizi neler bekliyor?

Biliyorsunuz, bu yıl Art Basel Hong Kong, Basel ve Miami fuarları iptal edilmek zorunda kaldı.









Çağdaş sanat fuarı Frieze ise Londra ve New York’taki edisyonlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Şimdi ise Art Basel ve Frieze yönetiminden 2021 ile ilgili yeni açıklamalar, yeni kararlar geliyor.

Art Basel Hong Kong Mart 2021’den Mayıs 2021’e ertelendi.

Yeni tarihler 21-23 Mayıs, ön izleme günleri ise 19 ve 20 Mayıs.

Bu ay ise Hong Kong Spotlight by Art Basel başlıklı bir etkinlikle 22 Hong Kong galerisinin eserlerini 27-30 Kasım’da Fine Art Asia’da sergileyecekler.

Art Basel Miami Beach 2020 için ise Online Viewing Rooms ‘OVR: Miami Beach’ başlığıyla 4-6 Aralık’ta çevrimiçi gerçekleşecek.

2-4 Aralık ise VIP günleri olacak.

Fuara daha önceden kabul edilmiş olan uluslararası galeriler katılacak.

Bu yıl Miami’de çok daha küçük ve sınırlı bir sanat haftası olacak.

Gelelim Frieze’e, Frieze Los Angeles sosyal mesafe çağına ayak uydurdu.

Önce fuarı şubattan temmuz ayına ertelediler.

Daha sonra ise yerini değiştirme kararı aldılar.

2022’de yine şubat tarihlerine dönmeyi planlayan Frieze Los Angeles, 2021’de Paramount Studios’taki lokasyonunda olmayacak.

2021’de çevrimiçi fuarın yanı sıra gerçekleşecek olan fiziksel fuarın, mimar Richard Neutra ve John Lautner imzasını taşıyan Midcentury Modern’de yapılması planlanıyor.

Şubat 2021’de ise Frieze 30. yılını Frieze’in çıkış noktası olan aynı adı taşıyan dergisinin 3 günlük dijital programıyla kutlayacak.

Frieze New York’un ise 2021’de galeri sayısını düşürerek Randall’s Island’dan Shed’e taşınması planlanıyor.

Milano’daki tasarım fuarı Salone del Mobile’in ise Nisan 2021’den Eylül 2021’e ertelenmesi gündemde.

Uluslararası sanat ve tasarım dünyasında sadece 2020’de değil, 2021’de de kim bilir bizi daha nasıl ertelenmeler bekliyor...

Hep birlikte göreceğiz.



Film Festivali evimizde





İstanbul Film Festivali çevrimiçi film gösterimlerine kasım seçkisiyle devam ediyor.

Festival programından, San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 10 film 20-29 Kasım tarihlerinde filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi gösterime açılıyor.

Üstelik bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.

Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı.

Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Kombine Film Paketi satın alarak 10 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor.

Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.

Biletler dün filmonline.iksv.org adresinde satışa sunuldu.

Karantina 2.0 öncesi hemen almakta fayda var!