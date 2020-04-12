“73 yaş=yeni 37”

73 yaşındaki İngiliz anneanne Rosie Swale-Pope, Sahra Çölü’nde maratonlar koşmuş, hedefi İngiltere’de Brighton’dan Nepal Katmandu’ya 8 bin 530 kilometrelik yolu koşarak tamamlamak. Şimdi ise pandemi nedeniyle Safranbolu’da bir otelde beklemede





65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı devam ederken, hayır başlıktaki cümle bana ait değil, bunu söyleyen 73 yaşındaki İngiliz Rosie Swale-Pope.

Rosie Swale-Pope, İngiltere’de Brighton’daki evinden yola çıkıyor ve koşarak dünyayı geziyor, dinlenmek için kullandığı treyleri belindeki iple çekerek.

Son hedefi Katmandu, bunun için de Türkiye’den geçmesi gerekiyor. İşte tam da Türkiye sınırlarındayken pandemi vuruyor; ilk günlerde tek başına koştuğu için özel bir izinle devam edebilirken daha sonra 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı geliyor. 30 Mart’tan itibaren ise bir yere sığınması gerektiğini anlıyor ve tamamen tesadüfen en yakınında olan Safranbolu’daki Hilton Garden Inn’de kalmaya başlıyor, ama otelde tek müşteri o!









Safranbolu’da zaman



Malum, normalde bu mevsimde Safranbolu’da yerli turistten çok Japonya’dan, Tayvan’dan, Avustralya’dan gelen turistlerle karşılaşılır. Dünyanın öbür ucundan kalkıp gelirler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu’yu görmek için... Evet, Safranbolu evleri hakkında hepimiz fikir sahibiyiz. Ama iki fotoğraf görmek yeterli değil, anlamak için orada bulunmak gerekiyor. Safranbolu gezisine Kent Tarihi Müzesi’yle başlamak; eski çarşı, Arasta’da safrandan şekerlemelere, özellikle İmren’in lokumları ve helvaları derken yiyecek alışverişiyle devam etmek mümkün. Böreklerden eriştelere, cevizli çörekten baklavalara geçiş yapılan yemeklerden sonra Boncuk’ta kömür ateşinde kahve içiliyor.



Cam Teras bir AVM değil

Ertesi sabah ise güne erkenden Cam Teras’ın manzarasıyla ve hemen sonrasında kanyon yürüyüşüyle başlanıyor. Hayır, AVM’den bahsetmiyorum tabii. Grand Canyon halt etmiş, İncekaya Su Kemeri’ni arkanıza alıp Tokatlı Kanyonu’nda ilerliyorsunuz. Daha sonra ise görülmesi gereken yer Yörük Köyü. Yörük Köyü’nde meydanda Leyla Gencer büstü karşılıyor gelenleri. Leyla Gencer ve Cemil İpekçi’nin köyü olarak da biliniyor burası. En eski Safranbolu evleri burada yan yana dizili. Bazı kapılarda ipler bağlı, “Komşuya gittim geliyorum”u da “Akşama kadar yokum”u da iplerdeki düğümlerle özetliyorlar. Çok etkileyici bir yer Safranbolu.









İngiliz anneanne Katmandu’ya koşuyor



Peki, ama Sussex’ten koşarak Türkiye’ye gelen Rosie Swale-Pope’un burada ne işi var? İşte bunu Financial Times’ın Simon Usborne imzalı “İngiliz anneanne Katmandu’ya koşuyor”’ imzalı haberinden öğreniyoruz. Rosie Swale-Pope, 50 yaşındayken eşini kaybediyor ve üzüntüsünün üstesinden koşarak gelmeye çalışıyor.



Önce yurt dışındaki maratonları koşmayı düşünüyor, daha sonra eşinin seyahat etmeyi ne kadar çok sevdiğini düşünerek bir ülkeden bir ülkeye koşmayı tercih ediyor. Şimdi ise Brighton’dan Katmandu’ya 8 bin 530 kilometrelik yolu 18 ülkeden geçerek tamamlama hedefinde. İngiliz vakıf Phase Worldwide ile Nepal’e yardım toplamak için. Kendisi daha önce Sahra Çölü’nde maratonlar tamamlamış, tek başına Atlantik Okyanusu’nu yelkenliyle geçmiş, Şili’yi bir uçtan bir uca at üstünde gezmiş. Şimdi, Safranbolu’daki otelin merdivenlerini günde 3 defa inip çıkarak ve su şişeleriyle ağırlık çalışarak formunu korumaya çalışıyor. Eğer havalimanları açılır ve İngiltere’ye uçuşlar başlarsa evine dönmek ve daha sonra yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor. 4 bin 828 kilometre daha var önünde, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Keşmir’den geçecek.



Boşuna “73 yaş, yeni 37” demiyor gülerek: “Sağlıklı ve güçlü olacak kadar şanslıysan bunu kullanmalısın; çünkü ne olacağını kim bilebilir ki?” diyor.

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