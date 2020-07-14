Art Basel’in Murdoch’la sınavı

'Succession' adlı diziyi izleyenler hatırlayacak, bir medya imparatorluğunun sahibiyle çocuklarının ilişkisini, iktidar savaşını.

Rupert Murdoch’un ailesinden ilham alan dizide büyük patron 80 yaşında ve emekli olup olmamaya ve imparatorluğun tepesine hangi çocuğunun geçmesini istediğine karar verme aşamasında.

Kendall Roy karakteri ise babasının yerini almaya en yakın aday.

İşte hip hop müzikle de ilgilenen, şirketin başına da geçen Kendall Roy karakteri aslında Rupert Murdoch’un oğlu James Murdoch’tan esinlenerek yaratılmış.

Şimdi ise global çağdaş sanat dünyasının gözleri James Murdoch üzerinde, peki ama neden?

Çünkü James Murdoch, Basel, Miami ve Hong Kong’da düzenlenen dünyanın en saygın sanat fuarlarından, bu yıl 50. yılını kutlayan Art Basel’in de sahibi olan MCH Group adlı şirketin çoğunluk hissesini almak üzere görüşmeler yapıyor.

Art Basel’in sahibi olan MCH Group özellikle pandemi döneminde fuarların sadece dijital olarak gerçekleşebilmesi sonucunda büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor, bu yüzden de yeni yatırımcılar arayışında.

Sadece 21st Century Fox’un Disney’e satışından kendisi ve her kardeşi 2.2 milyar dolar kazanan James Murdoch gibi bir yatırımcı adayı elbette Art Basel için heyecan verici.

Ama tabii çağdaş sanatçılar fuar organizatörleri kadar bu duruma sevinmiyor, özellikle Murdoch’ların ünlü politikacıları dinlediği telefon skandalından ve tabii Fox News’ta CEO Roger Ailes’in Charlize Theron, Margot Robbie ve Nicole Kidman’ın başrollerinde oynadığı ‘Bombshell’ adlı filme de konu olan ‘MeToo’ hareketini büyüten taciz skandallarından sonra daha da zedelenen reputasyonları göz önüne alınınca.

James Murdoch’un Lupa Systems adlı şirketi aracılığıyla verdiği teklife göre 80 milyon dolarlık bir yatırımla fuarın sahibi olan MCH Group’un büyük hissedarı olması bekleniyor.

Ama durum 3 Ağustos’ta gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında diğer hissedarların da onaylamasıyla netlik kazanacak, şimdi çağdaş sanat dünyasında nefesler tutulmuş sonuç bekleniyor.

James Murdoch kimdir?

James Murdoch, Avustralya’da gazeteler, dergiler ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan, News Corporation adlı şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişleten ve dünyanın en önemli ve zengin medya patronlarından biri olan Rupert Murdoch’un oğlu.

Ailenin en zekisi olarak biliniyor. 48 yaşında.

Harvard’da film ve tarih eğitimi alırken okulu bırakıp bağımsız bir hip hop müzik şirketi Rawkus Records’ı kuruyor. Daha sonra 1996’da News Corp’un Rawkus Records’ı satın almasıyla aile şirketine katılıyor. 2000’de News Corp’un Star Television’ı ile büyük başarı yakalıyor. British Sky Broadcasting, News International ve News Corp’ta çalışmalarına devam ediyor.2011’de News Corp’un News of the World adlı tabloid gazetesinin İngiltere kraliyet ailesi, politikacılar ve ünlülerin telefonlarını dinleme skandalı kariyerine gölge düşürüyor ve News Corp COO’luğu dışındaki tüm görevlerinden geçici bir süre için ayrılıyor.

Ancak 21st Century Fox’un önce co-CEO’su sonra tek CEO’su olarak yeniden kariyerinde yükselişe geçiyor.

2017’de hissedarların itirazlarına rağmen BSkyB’nin de yönetim kurulu başkanı oluyor. Fox News’un kurucusu Roger Ailes’in kadın çalışanlara taciz suçlamaları nedeniyle görevinden alınmasında önemli rol oynuyor.

2019’da babası Rupert Murdoch 21st Century Fox’un eğlence yatırımlarını Disney’e 71.3 milyar dolara satınca kendi yatırım şirketi Lupa Systems’ı kuruyor ve teknolojiye ve sanata yatırım yapıyor.