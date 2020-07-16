Bravo Saffet Kaya!

Los Angeles kültür-sanat hayatının kalbi olan sanat müzesi LACMA (Los Angeles County Museum of Art) pandemi dönemi boyunca da gündemdeydi.

Peki ama neden?

LACMA’nın doğu kampüsünde bulunan 4 binasının yıkılacağı ve yerine Atelier Peter Zumthor & Partner tarafından projelendirilen yeni binanın inşa edileceği haberi hem Los Angeles halkı hem de mimarlardan birçok eleştiri aldı.











Projeye tepki gösteren mimarlar, tasarımcılar, sanat uzmanları ve halk tarafından kurulan “Citizens’ Brigade to Save LACMA” (LACMA’yı Kurtarmak İsteyen Vatandaşlar Birliği), galeri hacmini küçültmeden yeni müze için gerekli hizmetleri sunacak yapı tasarımları toplamak amacıyla “LACMA not LackMA” yarışmasını mart ayında başlattı.

Jürisinde Aaron Betsky, Bill Pederson, Greg Goldin, Joseph Giovannini, Lauren Bon, Patrice Marandel ve Winka Dubbledam’in yer aldığı yarışma iki kategoride düzenlendi.

“Mevcut Yapılarla Çalışmak” kategorisinde seçilen adaylar arasında Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Kaya Design’ı imzalı bir proje de vardı.

Saffet Kaya Bekiroğlu, Lefkoşalı bir Türk mimar, Londra, Lefkoşa ve İstanbul’da çalışmalarına devam ediyor.

İTÜ Mimarlık Bölümü’nde eğitim gördükten sonra yüksek lisansını ABD’de UCLA’de (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) tamamladı.

Greg Lynn, Frank Gehry ve Zaha Hadid gibi çok değerli mimarların büyük projelerine imza attı, daha sonra kendi ofisini kurdu.

Şimdi ise Saffet Kaya Bekiroğlu’nun katıldığı LACMA yarışmasının sonuçları açıklandı.











Los Angeles’tan yeni bir sevindirici haber daha geldi, jüri ve halk oylamasında da kazanan Saffet Kaya Design’ın “Reimagining/Restructuring” (Yeniden Hayal Etmek /Yeniden Yapılandırmak) isimli projesi oldu.

Proje, sokak seviyesini galerilerin bulunduğu yükseltilmiş yapıya bağlayan bir mimari peyzaj içeriyor.

Alışılmış galeri mekânlarının yanı sıra spiral bir seyir rampası sayesinde ziyaretçilere müzedeki farklı galeri hacimlerinden görüntüler sunuyor.

Toplam 6 katın sergilemeye ayrıldığı projede galeri mekânları, birbirinden bağımsız sanat eserlerinin veya birleştirilerek büyük ölçekli sanat işlerinin sergilenmesi için kullanılabiliyor.

Yapının merkezini oluşturan avlu, müzenin kimliğini güçlendiren akıcı bir mekân olarak farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliyor.

İngiliz çağdaş sanatçılardan büyük yardım



20 Temmuz’da Londra Sotheby’s’de ‘Help The Hungry’ başlıklı çok önemli bir açık artırma var.

Bridget Riley, Tracey Emin, Bob &Roberta Smith, Ai Weiwei, Yinka Shonibare, Anish Kapoor, Mark Wallinger gibi çok değerli sanatçıların eserlerinin satılacağı bu açık artırmanın hedefi The Felix Project adlı vakfa kaynak yaratmak.











The Felix Project, London Evening Standard ve The Independent gazetelerinin başkanı Justin Byam Shaw’un 12 yaşındaki oğlu Felix trajik bir şekilde menenjitten hayatını kaybedince kurduğu vakıf. Amaç, Felix’in adını yaşatırken gıda israfıyla mücadele etmek ve çözüm üretmek. Süpermarket-lerden, tedarikçilerden, restoranlardan topladıkları yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar.

Yapılan her 1 pound’luk bağış ile 6 pound’luk yemek yardımı sağlayabiliyorlar.

Pandemi döneminde daha da yoğun çalışarak yüzbinlerce kişiye ulaştılar.

Şimdi İngiliz çağdaş sanatçıların desteği sayesinde daha da çok kişiye yardım edebilecekler.

Keşke bizde de çağdaş sanat dünyası böyle anlamlı iş birlikleri yapsa...