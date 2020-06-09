Çağdaş sanat takvimi yeniden değişti

Dünyanın en önemli sanat fuarlarından biri Art Basel.



Her yıl Basel, Miami ve Hong Kong’da gerçekleşiyor.



Bu yıl ise Kovid-19 nedeniyle mart ayında gerçekleşecek Art Basel Hong Kong önceden iptal edildi, ama Art Basel yönetimi aynı tarihlerde galerilere dijital bir platformda eserleri sergileme fırsatı sağladı.



Basel’de 18-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Art Basel fuarı ise bu yıl 50. yılını kutlamaya hazırlanıyordu ve tam 35 ülkeden 288 sanat galerisinin katılması bekleniyordu.



Önce fuarın 17-20 Eylül tarihine ertelendiği haberi geldi.



Contemporary Istanbul da hemen Art Basel’in akabinde gerçekleşecekti.



Geçen hafta ise Art Basel Basel’deki fuarın 2020 edisyonunu tamamen iptal etme kararı aldığını açıkladı, 2021’de ise fuar 17-20 Haziran’da gerçekleşecek, 15-16 Haziran ise VIP günleri olacak.



Art Basel’in 2020 çevrimiçi edisyonu Online Viewing Rooms ise 19-26 Haziran’da.



Bu durumda Contemporary Istanbul da eylülde planlanan fuarı aralık ayına ertelediğini açıkladı.



Şimdilik çağdaş sanat takviminde aralık ayı yoğun geçecek gözüküyor.



Önce 3-6 Aralık’ta Art Basel Miami, daha sonra ise 16-20 Aralık’ta Contemporary Istanbul var.



14-15 Aralık ise Contemporary Istanbul’un VIP açılış günleri.



Art Basel’in dijitalleşmesinden sonra şimdi Contemporary Istanbul da çevrimiçi hale gelmek için hazırlıklara devam ediyor.



Elbette, dijitalleşme çok önemli, ama unutmamak lazım, sanat fuarlarında eserleri görmek kadar, koleksiyonerlerin, sanatçıların ve galericilerin sosyalleşmesi de çok önemli ve ne yazık ki çevrimiçi etkinlikler henüz bu sosyalleşmeyi sağlayabilecek seviyede değil.



Sudaki Yaşam Savunucusu ilan edildi



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’i ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ ilan etti.



UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın sunuculuğunda dün, Dünya Okyanus Günü’nde yapılan çevrimiçi bir atama töreni ve basın toplantısıyla.



Milliyet’in Yılın Sporcusu ödülünü de kazanan Şahika Ercümen, sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra, çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkat çekmek için Salda Gölü’nden Antarktika’ya kadar birçok yerde dalış yaptı.

Şahika Ercümen’le yıllar önce Arsuz’da Ayşegül Dinçkök’ün ‘Derin Tutku’ su altı fotoğrafları sergisinde tanıştık, daha sonra birlikte birçok su altı fotoğraf çalışması yaptılar.



Şahika o zaman da milli sporcu, dünya rekortmeni dalgıç, beslenme uzmanı, TV programcısı gibi birçok sıfata sahipti.



“Su altı hiçbir engelin olmadığı, masmavi ve büyülü bir dünya. Ben de su sporlarına ilgim ve engel tanımayan arzumla, astım hastalığını yenip sağlığıma kavuştum” diye anlatıyordu Şahika.



Bir astım hastasının Dünya Serbest Dalış Rekortmeni olması başlı başına büyük bir başarıydı.



Şimdi de eminim, Şahika ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ sıfatıyla denizlerin korunması için daha birçok başarıya imza atacak.