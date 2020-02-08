Çağdaş sanatta virüs etkisi

Sanat koleksiyonerleri yılın belli zamanlarında Art Basel’de toplanıyor.

Art Basel sadece ticari bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürel bir etkinlik.

Yılda bir kez Basel, Miami Beach ve Hong Kong’da düzenleniyor.

Bundan tam 4 yıl önce Art Basel Miami’de ilk virüs etkisi görülmüştü.

Birçok önemli koleksiyoner, özellikle de Rusya ve Fransa’dan gelecekler, son anda Miami’ye gitmekten vazgeçmişti.

Bunun nedeni dünyada yaşanan ekonomik krizler ya da politik durum değil, aksine Zika virüsüydü.

Zika virüsü özellikle hamileler ve hamile kalmayı düşünenleri daha da çok etkiliyordu.

Gagosian Galeri’nin sahibi Larry Gagosian bile, satışlardan memnun olsa da, Zika yüzünden fuara katılan daha az sayıda VIP olduğunu kabul etmişti.

Bu yıl ise koronavirüs ile sarsıldı dünya ve işte Art Basel bu kez erken davrandı ve mart ayında gerçekleşecek Art Basel Hong Kong’un iptal edildiğini dün itibarıyla açıkladı.

Bu kararı üzüntüyle aldıklarını, ama tüm katılımcıların sağlık durumunu düşünmek zorunda olduklarını söyleyerek gelecek yıl Art Basel Hong Kong’un yine mart ayında gerçekleşeceğinin altını çizdiler.

Koronavirüs, büyük markalar ve moda evleri de dahil tüm perakendecileri, seyahat ve turizm endüstrisini nasıl etkilediyse şimdi de çağdaş sanatı etkiledi.

Dileyelim, daha fazla zarar vermeden çaresi bulunsun.

Tebrikler Özgür Masur!

Yıllar önce Maçka’da düzenlenen Galatamoda’da tanıştım Özgür Masur’un tasarımlarıyla.

Hatırlarsınız, Galatamoda’nın çıkış noktasına bayılmıştık, Türk tasarımcıların kıyafet ve aksesuarlarına uygun fiyata ulaşabilmek çok güzeldi.

İşte Maçka’da Sokak ortasında denediğim ve hiç düşünmeden hemen aldığım Özgür Masur elbise, vücudu olduğundan çok daha iyi gösteren bir mucize gibiydi.

O zamandan beri Özgür Masur’u uzaktan da olsa hep takipteyim.

Önceki akşam Özgür Masur üç yıldır büyük bir emekle hazırladığı ‘Byzantium’ adlı koleksiyonunu Tersane İstanbul’da sergiledi.

Tam 65 modelin sergilediği 65 parçadan oluşan koleksiyonun özelliği Özgür Masur’un ilk imza koleksiyonu olması ve o nedenle koleksiyona başlarken sanat tarihçi ve akademisyenlerle Ar-Ge çalışmaları yapması.

Bizans’ı, Bizans halk-saray-kadın kavramlarını inceleyen Masur, bu koleksiyonda dönemin şehir hikâyelerini günümüz teknolojisi ve modern hayatının siluetleriyle birleştirmiş.

“Bir tasarımcı olarak tüm kaygılarımdan sıyrılıp kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada Özgür Masur kadınının zihinlere kazınan feminen çizgisini maskülen tavra taşıdığımız yeni bir denemeyi de beraberinde getirdik. Benim için tasarımlarımda bu kırılımı görmek, en büyük engeldi ve büyük bir hazzı da beraberinde getirdi” diye özetliyor Özgür Masur.

Misafir değil yolcu

Çok büyük bir facia yaşandı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda.

Böyle bir durumda birilerini suçlamanın kimseye faydası yok.

Araştırmalar yapılacak, kazanın neden kaynaklandığı bulunacak.

Ama bu arada Pegasus Havayolları’nın kriz yönetimi hakkında uzun uzun konuşuluyor tabii.

Başarılı bulanlardan çok, başarısız bulanlar sosyal medyada sayfaları dolduruyor.

Bu arada bir kelime seçimine takılıyor insan ister istemez.

Havayolu yöneticisi, uçaktaki yolcular için misafir kelimesini kullanıyor, sanki yolcuları kendileri misafir etmişler, sanki yolcular belli bir ücret karşılığı bilet satın almamışlar gibi.