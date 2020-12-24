Christo koleksiyonu satışa çıkıyor

İki yıl önce Londra’da Hyde Park’ın tam ortasındaki Serpentine gölünde aynı adı taşıyan sanat galerisinin desteğiyle dev bir eser vardı: ‘The London Mastaba’.

Tam 7 bin 506 petrol varilinden oluşan, 20 metre yüksekliğinde, 30 metreye 40 metrelik tabanlı bir piramit olan heykelin ağırlığı yaklaşık 650 tondu.

Instagram’da sık sık fotoğrafları paylaşılan bu büyük eser Haziran 2020’de 84 yaşında New York’ta hayatını kaybeden Christo’ya aitti.









Üretimlerini eşi Jeanne-Claude ile birlikte yapan ve genellikle ünlü yapılar üzerinde yaptığı enstalasyonlar ile tanınan Christo Vladimir Javacheff, Berlin’deki Reichstag ile Paris’teki Pont-Neuf köprüsü üzerinde de çalışmıştı.

Bulgaristan’da doğan sanatçı ABD’den önce Avusturya, İsviçre ve eşi Jeanne-Claude ile tanıştığı Fransa’da yaşadı.

Birlikte dev yapıları dönüştüren ikili ayrıca anıtsal nitelikte çevreci işlerle de sık sık gündeme geldi.

Christo, eşi Jeanne-Claude’un 2009’da 74 yaşında hayatını kaybetmesine dek eşiyle birlikte çalıştı.

50 yıl evli kaldığı ve birlikte çalıştığı eşinin vefatından sonra yaptığı işlere de imzasını eşiyle birlikte atmaya devam etti.

Christo’nun son eseri ise Paris’teki Zafer Anıtı çalışmasıydı, yarım kaldı.

Eylül 2021’de gösterime açılması planlanan eser sanatçının isteği doğrultusunda tamamlanıp ileri bir tarihte açılacak.

Şimdi Sotheby’s müzayede evi ise Christo ve eşi Jeanne-Claude’un koleksiyonunu şubat ayında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Açık artırmada satışa çıkacak 400 parça arasında Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Yves Klein, Claes Oldenburg ve Andy Warhol gibi sanatçı dostlarının eserleri de var.

Daha önce Andy Warhol’un sahip olduğu ve uzun yıllar Christo’nun stüdyosunda buzdolabının üzerinde sakladığı kurabiye kutuları da satışa çıkacaklar arasında.

Sotheby’s 4 milyon dolarlık bir satış hedefliyor.

Sadece Andy Warhol imzalı 1964 Jackie portresinin 1 milyon dolara satılması bekleniyor.

Elde edilen tüm gelir Christo ve Jeanne-Claude’un adına kurulacak vakfa aktarılacak.



Milliyet Sanat’ın #Tebete Sergisi



19 Aralık’ta başlayan Contemporary Istanbul 6 Ocak’a kadar devam ediyor.









11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı, 1500 eser ve 13 inisiyatifin katıldığı sanal fuar, virtual.contemporaryistanbul.com adresinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Milliyet Sanat dergisi bu yıl Contemporary Istanbul’da Ayşegül Sönmez danışmanlığı ile Fırat Gürgen tarafından hazırlanan video sanat projesi “#Tebete Sergisi” ile yer alıyor.



Milliyet Sanat Dergisi okuyucularının sosyal mesafe diye bir kavramın hayatımızda olmadığı, maskesiz günlerimize dair sanat ve dostlarla iç içe geçirdiğimiz günlerde çekilen fotoğrafları yer alıyor #Tebete Sergisi’ndeki sanat videosunda.



“Geçmiş anın içindedir. Gelecek de onun hemen kıyısında” manifestosuyla sanat projesine fuarda yer veren Milliyet Sanat, okurlarının sanat dolu geçmişini bir lotus çiçeği yaprakları arasında paylaşıyor.