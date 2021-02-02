Clubhouse’un 10 günde yükselişi

Tam 10 gün önce Milliyet Pazar’da “Şimdi Clubhouse zamanı” diye yazdığımda, daha Türkiye’de bilinmiyordu Clubhouse.

Türkiye’de çok az sayıda kullanıcısı vardı, olan kullanıcılar da benim gibi yabancı arkadaşlarından davetiye almış, ABD’de ve Avrupa’da hızla yayılan bu konuşma odaklı platformdan haberdar ama doğrusu pek de aktif değillerdi.

Derken, bu 10 gün içinde önce birçok gazeteci, influencer ve hemen sonrasında ünlü isimler Clubhouse’a üye oldu.

Aynı Whatsapp’tan Telegram’a yaşanan göçte olduğu gibi, telefonuma sürekli Clubhouse’a katılanlar bildirimleri yağdı, yeni üyeye mini bir tur verir misin isteğiyle.

Tabii, bu arada Whatsapp’ın Facebook’la bilgileri paylaşması unutuldu, Clubhouse’a telefon rehberi ve mikrofon sonuna kadar açıldı.

Evet, başta davetiyeyle üye olmaktı Clubhouse’u cazip yapan, herkese açık olmayan, sadece seçili bir komünite olmasıydı.

Oysa onun da kolay yolu kısa sürede bulundu Türkiye’de.

Bir yandan, ikinci el satışı yapan e-ticaret sitelerinde parayla Clubhouse davetiyesi satanlar türedi, bir yandan akıllı kullanıcılar keşfetti. Clubhouse bekleme listesine adını yazdıranları arkadaşları onaylayabiliyordu.

Yine Clubhouse’un telefon rehberinize erişimi olması sayesinde.

Ve işte böylece çok kısa sürede Türkiye’de Clubhouse’a girmek isteyip de giremeyen kalmadı.

Ünlü yerli oyunculardan Clubhouse’da günde 16 saat geçirdiklerini gururla söyleyenler oldu.

Bu arada Elon Musk Twitter’da ilan etti, saat kaçta Clubhouse’da bir sohbet odasında olacağını.

İşte Clubhouse’un en popüler ismi de Elon Musk oldu.

Tam 5 bin kişi aynı odada kendisini dinledi, oda kapasitesi dolduğu için başka odalarda da yayın yapıldı.

Bu da Clubhouse’un Mayıs 2020’de başlayan kısa tarihinde bir ilk oldu.

Elon Musk’a ilgi duyulması tabii ki normal,ama Instagram’da sürekli canlı yayın yapan yerli isimlere de Clubhouse’da büyük ilgi duyuluyor şu anda.

Peki ama bunun nedeni ne?

Evet, öncelikle herkes Clubhouse’da görmek ve görünmek istiyor.

Malum, başka bir yer kalmadı görünebileceğimiz, Instagram storyleri ve postları da artık son derece sıkıcı oldu, kimse evinden çıkamadığı ve tabii seyahat edemediği için.

Herkes yeni bir uygulama çıktığı anda ben de buradayım demek istiyor, yeni bir mekâna ilk ben gittim, ilk ben denedim der gibi.

Ama burada bir neden daha var tabii, herkes evde sıkılıyor ve kendi kendiyle zaman geçirmeyi bilmiyor, hep başkalarına ihtiyaç duyuyor.

Aslında bu da günümüzde önemli bir sorun.

Clubhouse, Silikon Vadisi’nde ilk başladığında ufuk açıcı konuşmaların yapıldığı bir platformdu.

Evet, burada Oprah Winfrey’den Ashton Kutcher’a ünlü isimlerle de sohbet etmek mümkündü, ama belli sürelerde belli başlı konular tartışılıyordu.

Bizdeki gibi saatlerce geyik yapılmıyordu, çünkü kimsenin bu kadar boş vakti yoktu.

Şimdi bizde ilk heves, ünlü ünsüz herkes tüm gününü Clubhouse’da geçiriyor, Instagram’da yapılan canlı yayınlardan hiçbir farkı kalmadı Clubhouse’un.

Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz, Clubhouse’un da yakında en çok kullanıcısı Türkiye’den olacak.

Sonra ilk karantinada yaşanılan ve hızla unutulan House Party çılgınlığı gibi hemen bitecek mi, yoksa podcast dinler gibi ilgimizi çeken konuları mı dinler hale geleceğiz, ya da tamamen bol kahkahalı geyik muhabbeti olarak mı kalacak hep birlikte göreceğiz.

Bakarsınız, Clubhouse bu gidişle İstanbul’da bir ofis bile açmak durumunda kalır.

Şaşırır mıyız?

Tabii ki hayır.

Yeni başlayanlara

Paul Davison ve Rohan Seth’in Mayıs ayında Silikon Vadisi’nde başlattığı, sadece sesli sohbetlere katılabildiğiniz bir uygulama.

Şu anda sadece iPhone versiyonu var, Android uygulaması yok.

Her odanın bir konusu var, ister sohbete katılıyorsunuz, ister sessiz kalıp podcast dinler gibi dinliyorsunuz.

Odayı açan kişi moderatörlük görevini de üstleniyor, katılımcılara söz hakkı veriyor.

Uygulama, henüz herkese açık değil, sadece davetiyeyle giriliyor.

Diğer sosyal medya platformlarının aksine takipçi sayısı ya da beğeni üzerine kurulu değil.

Hedef, diyalog kurarak öğrenmek, gelişmek ve tabii kendini daha iyi hissetmek.

Clubhouse’da yapılan konuşmalar kayıt altına alınmıyor ve başka hiçbir yerde izleme şansınız yok.