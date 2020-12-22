Contemporary Istanbul hakkında bilmeniz gerekenler

15. Contemporary Istanbul’un dijital versiyonu dün itibariyle genel izlemeye açıldı.

Hem de ücretsiz olarak.

Akbank ana sponsorluğundaki Virtual Contemporary Istanbul’a 11 ülkeden 37 galeri ve 550 sanatçı, 1500 eser ve 13 inisiyatif katılıyor.

Dijital fuar 17 gün boyunca virtual.contemporaryistanbul.com adresinde gezilebilecek.

Çevrimiçi fuarı 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu platform yıl boyunca açık kalacak ve çeşitli etkinlikler ve sergilere ev sahipliği yapacak. Bu da demek oluyor ki içerik sürekli yenilenecek. Bir yıl içerisinde hedef, bir milyon kişiye ulaşmak.

Fuarda sergilenen işleri almak isteyenler galeri temsilcileri ve sanatçılarla online iletişim kurabilecek, eserler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Ayrıca, 8 yıldır Contemporary Istanbul’un önemli bir parçası olan Plugin’de de platform üzerinden yeni medya ve dijital sanat eserlerini görmek mümkün olacak.

Elbette, çevrimiçi fuarlar fiziki fuarların yerini tutmuyor. Bir de sevindirici haber verelim, Contemporary Istanbul’un fiziki edisyon tarihleri de belli oldu: 27 Nisan-2 Mayıs.

Meghan ve Harry’den aşevi kültürüne destek

Korona günlerinde Time dergisinin kapağında bir bilim insanı değil de, Michelin yıldızlı bir şef yer aldığında şaşırmıştık.

Adı Jose Andres, İspanyol asıllı Amerikalı.

New York’tan Kaliforniya’ya kadar, ABD’de tam 30 restoranı var.

2010’da World Central Kitchen adlı bir oluşum başlatıyor.

Deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine taze ve sıcak yemek sağlayabilmek için...

2017’de Maria kasırgası sırasında Puerto Rico’da 4 milyon tabak yemek dağıtıyor. Şimdiye kadar tam 13 ülkede, 45 bin gönüllüyle birlikte 15 milyon kişiye yemek sağlıyor.

Hatta bu nedenle 2019 yılında ‘Nobel Barış Ödülü’ne bile aday oluyor.

Time’ın kapağında olmasının nedeni ise pandemi sırasında yine her yere koşmasıydı. Oakland’da demirleyen Grand Princess yolcu gemisinin karantinadaki yolcularına ve mürettebatına yemek pişirdi.

Bununla da yetinmedi, mekânlar kapatılınca restoranlarını ihtiyaç sahiplerine hizmete açtı, yeme-içme sektöründe işsiz kalanların kayıplarını engellemek için de çalıştı.

Ünlü şefleri, dernekleri, vakıfları, tedarikçileri ve sponsorları organize etti.

50 yaşındaki iki Michelin yıldızlı şefin en büyük hedefi, duvarları indirip yemek masalarını daha da uzatmak.

Şimdi Meghan Markle ve Prens Harry de kar amacı gütmeyen vakıfları Archewell Foundation ile Jose Andres ve World Central Kitchen’a resmen destek olacaklarını açıkladı.

Bu sayede dünyanın birçok yerinde yeni aşevleri açılacak.

Umalım, aşevi kültürünün doğduğu bu topraklarda bizim şefler de böyle faydalı projeler başlatabilsin.