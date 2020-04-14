Dezeen’den çevrimiçi tasarım festivali

Tam iki yıl önce eylül ayında Dezeen ve Soho House İstanbul, İstanbul Tasarım Bienali için bir yemek düzenlemişti.



Dezeen’in kurucusu ve yayın yönetmeni Marcus Fairs ile bu yemekte tanışma şansım olmuştu.



Marcus Fairs, yemek öncesi, bienalin o zamanki küratörü Jan Boelen ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ile bir de sohbet gerçekleştirmişti.

Dezeen, dünyanın en önde gelen mimari ve tasarım internet sitesi, Marcus Fairs ise İngiltere Kraliyeti Mimarlık Akademisi tarafından onur madalyasına layık görülen ilk dijital gazeteci.



Yemeğe Gaia & Gino’yu yaratan, Paşabahçe Nude’a danışmanlık yapan Gaye Çevikel’den mimar Emir Uras’a, Autoban Mimarlık’ın ortağı Efe Aydar’dan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın ortağı Melkan Gürsel’e Marcus Fairs’in Türkiye’den tanıdığı mimari ve tasarım dünyasından isimler de katılmıştı.



Ayrıca Frame ve Icon gibi mimari ve tasarım konusunda önemli yabancı yayınların yöneticileri de vardı.



İşte o yüzden çoğu zaman sadece körler sağırlar birbirimizi ağırladığımız yemeklerden, davetlerden daha farklıydı.



Türkiye’de mimari ve tasarımda neler yapıldığını dünyaya anlatabilmek, tanıtabilmek için önemli bir fırsattı.



Şimdi ise Dezeen, pandemi sırasında mimari ve tasarım alanında da dünyada bütün etkinliklerin iptal edilmesini fırsata çevirerek çevrimiçi bir tasarım festivali başlatacağını açıkladı.



Yarın başlayacak olan Dezeen Tasarım Festivali mimari ve tasarımı bir araya getirecek.



Festivalde konuşmalar, paneller, filmler, sergiler, ürün lansmanları gibi tasarım ve mimarlık fuarlarında olan çeşitli aktiviteler olacak.



Sadece büyük markalara değil, genç mimar ve tasarımcılara, okullara ve öğrencilere de yer verilecek.



Festivali izlemek ise hiçbir kişisel bilginizi paylaşmadan tamamen ücretsiz.



Bocelli neden hayal kırıklığıydı?



Efsane tenor Andrea Bocelli’nin pazar akşamı Milano’da 600 yıllık Duomo Katedrali’nde ‘Umut için Müzik’ başlıklı canlı performansını dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca kişiyle birlikte heyecanla bekledik.



Türkiye saati ile tam 20.00’de başlaması gereken konser gecikmeli başladı ve sadece 20 dakika devam etti.

Bocelli de izleyiciler de daha tam havaya yeni girmişken konser bir anda bitiverdi.

Tamam, bu geleneksel bir Paskalya ayini olabilir ama bu kadar zor günlerde bütün dünyanın beklentisi müzikle bir araya gelmek ve tabii biraz umuttu.Bu çok büyük bir fırsattı ama kötü bir organizasyonla kaçırıldı.



Oysa Bob Geldof ve Midge Ure öncülüğünde 1985’te düzenlenen Live Aid etkisi bile yaratabilirdi, ne de olsa tüm dünya evlerinde bu konsere kilitlenmişti.

Şimdi ise sırada 18 Nisan’da Lady Gaga öncülüğünde gerçekleşecek olan Lizzo, Billie Eilish, Elton John, Paul Mc Cartney gibi isimlerin de yer alacağı TV konseri var.



Umalım, Bocelli’nin yapamadığını Lady Gaga yapabilsin.