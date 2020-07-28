Erişilebilir sanat için: Step İstanbul

Önce popüler mekânlar sanatçılarla iş birliği yapmaya başladı.

Mekânlarda sergiler açıldı, sergilerle beraber sosyalleşme partileri...

Derken, irili ufaklı sanat organizasyonları gündeme gelmeye başladı.

Mamut Art’ın ardından Art Weeks Akaretler’le tanıştık.

Genç sanatçılara imkân tanıyan Base yapılmaya başlandı.

Ve daha sonra geçen yıl Contemporary İstanbul’un yaratıcıları sayesinde yeni bir güncel sanat etkinliğine daha kavuştuk: Step İstanbul.

İlk yılında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yapılan Step’te ücreti 20 bin lirayı aşmayan eserler sergilendi.

Eser fiyatları ise 500 liradan başladı.

“Step İstanbul’un özünde, sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor. Sanatı herkese açık bir mecra içinde sunmayı hedefliyoruz...

Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalarda izleyicilerin yüzde 64’ünün sanat iştahı olan 35 yaş altı gençler olduğunu görmüştük. Bu gerçekten yola çıkarak genç kitleleri daha yoğun olarak çekmek, heyecanlandırmak amacıyla Step İstanbul’u hayata geçirdik” diye özetlemişti Rabia Bakıcı Güreli.

Bu yıl ise Step İstanbul önce bir konuşma serisiyle gündeme geldi, daha sonra pandemi nedeniyle Nisan ayındaki etkinlik ertelendi.

Şimdi ise Rabia Bakıcı Güreli’den sevindirici haber geldi: Ford Otosan ortak sponsorluğunda ikincisi gerçekleşecek olan Step İstanbul’un 16-22 Kasım’da Taksim 360’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Ön izleme günleri 16 ve 17 Kasım olan Step İstanbul’da satışa çıkacak eserlerin bu yıl da fiyat aralığı 500 TL’den başlayacak, 20 bin TL’yi aşmayacak.

7 gün sürecek ve her yıl daha da fazla genci sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinliğin girişi 18-19 Kasım tarihlerinde öğrencilere ücretsiz.

Peki ama Step İstanbul’a bu yıl hangi galeriler katılıyor?

Anna Laudel Gallery, Arton İstanbul, ART50, C.A.M. Galeri, Carre D’Artiestes, Ekav Gallery, Ferda Art Platform, Galeri Binyıl, Galeribu, Galeri Diani, Galeri FE, Galeri Miz, Galeri 77, Galleryrooms, Mixer, Mona Art Gallery, M2 Project, Paper Street Co., PG Art Gallery, Red Art İstanbul, Sanatorium, Versus Art Project, Vision Art Platform ve X-ist.

Çevrimiçi geçen bir çağdaş sanat yılından sonra heyecanla bekliyoruz.

Fazıl Say 2 büyük ödüle aday

Fazıl Say’ı sadece İstanbul’da değil, Bodrum’dan Kyoto’ya birçok farklı yerde farklı izleyiciyle izleme şansım oldu.

En son ise Londra’da Barbican Hall’da izledim, Piu Entertainment’ın organizasyonuyla.

Biletler aylar öncesinden satışa çıktı ve yine aylar öncesinden tükendi.

Fazıl Say ilk yarıda Chopin ve Beethoven’dan seçmeler, ikinci yarıda ise kendi eseri Troya’yı çaldı.

Her zamanki gibi müthişti, salon her zamanki gibi tıklım tıklımdı, balkonlar dâhil.

1.5 saatlik resitalin tadını çıkaracağına tamamını kaydetmeye çalışanlara şaşırmış, kayıt yapmak yerine neden çıkışta bir Fazıl Say albümü almıyorlar diye düşünmüştüm.

Ne de olsa, konser sonunda herkes bir kez daha hemfikirdi, Fazıl Say kadar özel bir yeteneğin değeri bilinmeli.

Şimdi ise güzel bir haber geldi, Fazıl Say, Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne iki dalda aday.

İki yılda tamamlayarak bu yıl müzikseverlere sunduğu Beethoven’in 32 sonatının tamamını kaydettiği albümüyle ‘Yılın Enstrümantal Kaydı’ ve ‘Yılın Enstrümantal Sanatçısı’ dallarında.

Dünyaca ünlü sanatçıların, şeflerin ve klasik müzik eserlerinin 25 kategoride aday gösterildiği Almanya’nın prestijli ödül listesinde Say’ı görmek gurur verici.

Kazananlar sonbaharda ilan edilecek, ödüller de 18 Ekim’de Berlin’de sahiplerine verilecek.