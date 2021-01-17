Gastronomi dünyası sesini duyurmak istiyor

İngiltere’de 5 haftadır devam eden bir imza kampanyası var: #seatatthetable. Angela Hartnett, Tom Kerridge, Jamie Oliver gibi ünlü şeflerin de desteklediği kampanyanın amacı herhangi bir masada değil, kabinede yer istemek ve sadece gastronomiden sorumlu ayrı bir bakanlık kurulması

Yeme-içme mekânları ve oteller hiç şüphesiz tüm dünyada pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörlerden. İngiltere’de 5 haftadır devam eden bir imza kampanyası var: #seatatthetable. Masada bir yer isteyen bu kampanyayı restorancılar başlattı, Angela Hartnett, Tom Kerridge, Jamie Oliver gibi ünlü şefler destekledi, dışarıda yemek yiyen herkesi imzalamaya davet etti.

Amaç, herhangi bir masada değil kabinede bir yer istemek, sadece turizm ve restoran isletmelerini temsil edecek bir bakanlık kurulmasını talep etmek. 100 bin adet imzaya ulaşınca konu meclis gündemine taşınacak ve sonrasında kısaca gastronomi olarak adlandırabileceğimiz yeni bir bakanlık ile sektörün sorunları daha doğru şekilde ve daha çok gündeme getirilecek, böylece daha iyi çözümler bulunabilecek. Gerekçeleri de son derece net; söz konusu olan 130 milyar sterlinlik bir pazar ve 38 milyar sterlin vergi ödüyorlar.

Başbakanın kararı bekleniyor

Gastronomi, İngiltere’nin üçüncü en büyük istihdam sağlayan sektörü. Tam 3 milyon kişiye doğrudan, tam 2 milyon kişiye de dolaylı olarak iş olanağı yaratıyorlar. Sektörün zorluklarının, sektörü anlayan biri tarafından en doğru şekilde anlatılmasını istiyorlar. Bunu da gastronominin sadece ekonomiye olan katkısını değil, aynı zamanda toplumun mutluluğuna ve ruh sağlığına da büyük etkisi olduğunu savunarak yapıyorlar. Yeterli sayıdan çok daha fazla imza kısa sürede toplandı ve 11 Ocak’ta kabinede konu tartışıldı. Şimdi İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kararı bekleniyor.

Gastronomi en iyi pazarlama aracı

Bu aşamada bir kez daha hatırlıyoruz; gastronominin gücünü ve ekonomiye katkısını. Gastronomi, ülkelerin en iyi pazarlama aracı aynı zamanda. İşte tam da bu yüzden dünya gastronomiye bu kadar önem veriyor. Biz ise ne yazık ki şimdiye kadar gastronomiyle öne çıkamadık, kendi mutfağımızı dünyaya yeterince tanıtmayı başaramadık; Türk mutfağını markalaştıramadık. Artık Türkiye’de tam 40 üniversitede Gastronomi Bölümü var. Gastronomi eğitimine ciddi bir talep oluştu ve iyi yetişen bir kesim geliyor. Masterchef biraz da bu yüzden bu kadar ilgiyle izleniyor.

Ekonomiye kaldıraç etkisi

Gastroekonominin Türkiye’nin ekonomisinde kaldıraç etkisi yapabileceğini, Türkiye’nin gastroekonomi alanında yol haritası belirlemesi gerektiğini Turizm ve Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de sık sık hatırlatıyor. Elbette, Kültür ve Turizm Bakanlığı gastronomiyle yakından ilgileniyor, ama kim bilir belki ileride Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde de gastronomiden sorumlu bir bakan yardımcılığı görevi sadece bu konuya ayrılır.