Genç sanatçılara global fırsat

Fransa’nın güneyinde, denize bakan bir tepe üstünde minik bir Orta Çağ kasabası var: Saint Paul de Vence.

Saint Paul de Vence’ı özel kılan en önemli şey, eşi benzeri olmayan, sanat eserleriyle dolu otel ve restoran La Colombe d’Or.













1920’li yıllarda Paul Roux tarafından 3 odalı bir han olarak açılmış, 1. Dünya Savaşı sonrasında sanatçıların sığınağı olmuş.

Roux, La Colombe d’Or’un girişine ‘Şefkatle, şefkatli olarak’ yazısını asmış ve savaş sonrası Güney Fransa’ya kaçan sanatçılara işleri karşılığı ücretsiz konaklama önerisini sunmuş.

Picasso, Matisse, Chagall gibi değerli sanatçılar burada kalmış ve konaklama için ödemeleri gereken ücreti Roux’nun önerisini dinleyerek parayla değil, eserleriyle yapmışlar.

Tahmin edeceğiniz gibi şimdi otelin müthiş değerli bir sanat koleksiyonu var.

12 yıllık koleksiyonun hikâyesi

Soho House’un kurucusu Nick Jones, La Colombe d’Or’u ziyaret ettiğinde çok etkilenmiş ve Roux’nun yarattığı sanat koleksiyonundan ilham alarak kendi kulübünün sanat koleksiyonunu oluşturmaya karar vermiş, bunun için de Londra sanat dünyasından önemli küratörlerle çalışmış.

Şimdi 12 yıllık Soho House Global Sanat Koleksiyonu’nun başında Kate Bryan var ve Kate Bryan öncülüğünde Soho House Art Prize adlı büyük bir ödül programı düzenliyorlar.

Kate Bryan’ın yanı sıra Tate Londra’nın direktörü Maria Balshaw ve sanatçı Hebru Brantley’nin de jüride olduğu sanat ödülüne 28 Temmuz Salı gününe kadar başvurabilmek mümkün.

Kazanan 10 Ağustos’ta açıklanacak.

Peki ama bu ödülün genç sanatçılar için nasıl bir önemi var?

Kazanan eser konseptine üretilebilmesi için 15 bin sterlinlik (yaklaşık 130 bin 635 lira) bir bütçe verilecek.

Yaratılan eser önce aralık ayında Art Basel Miami Beach sırasında Soho Beach House’da sergilenecek ve daha sonra da Tracey Emin, Damien Hirst, Charming Baker, Dread Scott, Carey Kwok, Florence Peake, Donna Huanca, Admire Kamudzengerere gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı, 8 farklı ülkede 5 bin 800 işin sergilendiği Soho House kalıcı sanat koleksiyonuna katılacak.

Ayrıca eserin baskı edisyonları Soho Editions koleksiyonu için üretilecek ve Soho Homelarda satışa sunulacak.

Soho House Art Prize, adını global sanat dünyasında duyurmak isteyen genç sanatçılar için çok büyük bir fırsat.

Ödülle ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.sohohouse.com/projects/soho-house-art-prize



İstanbul Modern’den yeni ders



İstanbul Modern’in sanat tarihi seminerleri Atölye Modern çevrimiçi devam ediyor.

Yeni ders “Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi” 5 Ağustos’ta başlıyor.

Fırat Arapoğlu’nun Zoom üzerinden 4 hafta boyunca çarşamba günleri 14.00-16.00 saatlerinde vereceği seminer dizisine katılanlar Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi almaya da hak kazanıyor.

Bir an önce kayıt yaptırmakta fayda var!