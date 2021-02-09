Gormley ve En Büyük Sanat Sergisi

İstanbul Modern’in gökkuşağı hareketini hatırlayacaksınız.

Sosyal medyada sık sık gökkuşağı resimleri görmüştük Mart 2020’de.

İngiltere’de sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma hareketini Türkiye’de İstanbul Modern başlatmıştı.

Amaç, hepimizin evlere kapandığı pandemi günlerinde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılamaktı.

Müze, çocukları Sarkis’in “Gökkuşak” adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet etmişti.

Üstelik ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Şimdi ise İngiltere’de ‘The Great Big Art Exhibition’ (‘En Büyük Sanat Sergisi’) gündemde.

Geçen yaz Galataport için White Cube Galeri’nin kurucusu Jay Jopling ile birlikte İstanbul’a da gelen İngiliz heykel sanatçısı Antony Gormley açıkladı, bu yeni sergi girişimini.

İki yıl önce Mikonos yakınındaki Delos Adası’ndaki sergisiyle ve Frieze zamanında Londra’da Royal Academy of Arts’daki sergisiyle de adından çok söz ettiren Antony Gormley tüm İngiltere halkını sergiye katılmaya davet ediyor.

Daha önceki gökkuşağı hareketinin daha geliştirilmiş hali bu aslında.

FirstSite adlı sanat platformunun fikri.

Herkesten evlerinde bir sanat eseri yapıp, pencerelerinde ya da bahçelerinde sergilemeleri isteniyor.

Böylece ülke çapında dev bir sergi gerçekleşecek.

İlk iki hafta için Antony Gormley tema olarak hayvanları seçti, hatta kendisi de küçük bir köpek heykeli yaparak sergiye katıldı.

Her iki haftada bir, farklı bir sanatçı farklı bir tema açıklayacak.

Gormley’den sonra ‘The Great Big Art Exhibition’ın konuk sanatçıları Venedik Bienali’nde İngiltere’yi temsil etmeye hazırlanan Sonia Boyce, prestijli Turner ödüllü Anish Kapoor ve Jeremy Deller, ve şu anda Cambridge’de yaşayan Çinli aktivist sanatçı Ai Weiwei.

Kimbilir belki daha önce İstanbul Modern’in yaptığı gibi bu sefer de İstanbullu sanatçılar ve kurumlar pandemi döneminde birbirimize moral vermek için benzer bir girişimde bulunur.

Sanatçıdan Mavi Tıklı Evler

Her şey basit bir şakalaşmayla başladı.

San Franciscolu sanatçı Danielle Baskin, bazı evlerin üstünde gördüğü plaketlerin tamamen dekoratif mi olduğunu, yoksa burada önemli birinin yaşadığını mı gösterdiğini sordu.

Bir teknoloji yatırımcısı ise cevap verdi, “Bu plaketler o zamanın mavi tıklarıydı” diye.

“Keşke evlere asılan mavi tıklı plaketler satanlar olsa” dedi bir arkadaşı.

İşte bunun üzerine sanatçı Mavi Tıklı Evler adlı bir internet sitesi kurdu. Bu siteye sosyal medya platformlarının mavi tık vermek için sıraladığı şartları listeledi. Hatta araya komik eklemeler de yaptı. Bir de 3000 dolarlık bir fiyat etiketi koydu.

Evinize mavi tık plaketi asmak için hem bir kamu figürü olduğunuzu kanıtlamanız hem de 3000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor dedi.

Peki ama sonuç ne oldu?

Daha ilk günde tam 500 başvuru aldı ve inanamadı, tamamen dalga geçmek için kurduğu Mavi Tıklı Evler internet sitesinin gördüğü bu ilgiye.

“Keşke mavi tıklarla bu kadar ilgileneceğinize, biraz da sanatla ilgilenseniz” dedi Danielle Baskin.

Haksız mı?