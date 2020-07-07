Hazine değerinde koleksiyon kitapları

İki yıl önce Londra’da bir tasarım ödülleri davetinde tanıştım Sebastian Conran ile.Yaşam boyu başarı ödülü almak için sahneye çıktığında “Bu ödülü doğru Conran’a verdiğinize emin misiniz?” diyerek herkesi güldürmüştü.

Çünkü sadece İngiltere’de değil, dünyada tasarım denince akla ilk gelen birkaç isimden olan ve Habitat, Conran Shop gibi mağazaların yaratıcısı, Londra Tasarım Müzesi’nin kurucusu Terence Conran’ın büyük oğlu kendisi.Kardeşi Jasper Conran da Sophie Conran da kendisi gibi birer tasarımcı.

Sebastian Conran’ı ailenin diğer fertlerinden ayıran en büyük farkı tüm aile fertleriyle iyi ilişkilerinin olması ve tabii belki de bunu sağlamasına neden olan, kendi ismini taşıyan stüdyosu Sebastian Conran Design. Sebastian Conran’ın Hammersmith’deki eski otomobil garajından bozma atölyesinde Kraliçe Elizabeth’den bir teşekkür mektubu da var, onun yanında ise John Sorrell’den bir not da...

Eczacıbaşı Grubu’na ait VitrA için de tasarımlar yapan Sebastian Conran “Çok üzülüyorum, Türkiye’nin bize bu kadar eksik, hatta zaman zaman yanlış anlatılmasına, bu kadar değerden yeterince haberdar olmamamıza” demişti ilk konuşmamızda, sonra da Ayasofya’ya ne kadar hayran olduğunu anlatmıştı uzun uzun.

Hatta sırf Ayasofya’yı gezebilmek için İstanbul’a defalarca geldiğini de eklemişti.

Sebastian Conran’ın Ayasofya hayranlığı beni o kadar etkiledi ki Ertuğ & Kocabıyık yayınlarının 1997 baskılı, hareli ipek kumaş ciltli özel kutulu 176 sayfalık eseri, Cyril Mango imzalı ‘Hagia Sophia: A Vision for Empires’ kitabını gördüğüm anda Conran’a kesinlikle hediye etmeliyim diye düşündüm.

Kitap, Bizans sanatı ve mimarisi konusunda uzman Cyril Mango’nun kaleme aldığı, mimar Ahmet Ertuğ’un devasa iç mekândan görüntülerle, binanın mozaikleri ve mimari ayrıntıların yakın plan görüntülerini fotoğrafladığı Ayasofya üzerine çarpıcı bir çalışma.

18. ve 19. yüzyıllara ait Ayasofya çizimlerinden oluşan bir seçki de yer alıyor kitapta.

Kitabı bulmam kolay olmadı tabii, neyse ki Patika Kitabevi yardımcı oldu ve sonunda satın alabildim ve Conran’a hediye edebildim.

Yüzündeki ifadeyi hiç unutamıyorum, aylar sonra tekrar bir araya geldiğimizde Ayasofya kitabını hâlâ anlata anlata bitiremiyor ve “Bir hazine armağan ettin bana” diyordu. Hatta daha sonra VitrA’nın kreatif direktörü ve çok yetenekli tasarımcı Erdem Akan ile Conran’ın Notting Hill’deki evine gittiğimizde Ayasofya kitabı yine başköşedeydi.

İşte şimdi Ahmet Ertuğ fotoğraflarıyla Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın bir başka kitabı ‘Gods of Nemrud’ bu ayın kitabı seçilmiş. Milattan önce 1. yüzyıldan bugüne kalan ve son derece zengin arkeolojik bir malzeme sunan Nemrut, antik dönemde din ve sanata ilgili çalışmalar için anıtsal heykelleri, büstleri, rölyefleri ve yazıtlarıyla son derece değerli veriler sağlıyor.

Bu özel koleksiyon kitabı hakkında ayrıntılı bilgi ve yüzde 30 indirimli sipariş için yarından itibaren Borusan Sanat’ın sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.borusansanat.com/tr/