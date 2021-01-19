Heatherwick’in eseri neden kapatıldı?

Frize New York’un yeni yeri Shed, Hudson Yards adlı bir gayrimenkul projesinde yer alan bağımsız bir kültür-sanat mekânı.

Yine aynı projede yer alan Thomas Heatherwick imzalı dev heykel The Vessel da farklı tasarımıyla hemen yanındaki AVM’yi bile bir turist destinasyonuna çevirdi.

Bal peteği şeklindeki heykeli andıran yürüyüş yolları önünde sadece gençler değil, herkes selfie yapıyor.

Hatta Türkiye’den gidenler bal peteğini dönere benzetiyor ve döner gif’leriyle birlikte paylaşıyor fotoğrafları Instagram’da.

Heatherwick’in bu tasarımını eleştirenler de çok, ama gittiğinizde sonucu görüyorsunuz, önünden kalabalık hiç eksilmiyor.

Artık AVM’ler de medya gibi iyi içerik üretmek zorunda.

İyi bir tasarımın yanı sıra iyi bir içerik, iyi bir seçki ve herkesin katılmak isteyeceği etkinlikler yaratmak gerekiyor.

Çünkü artık mekânların da kendi komünitelerini yaratmaları gerekiyor.

Bunun farkında olanlar yaşayacak, bunu önemsemeyenler ise başarılı olamayacak.

Peki ama şimdi ne oldu da Vessel geçici süreyle halka kapatıldı?

Hayır, pandemi nedeniyle değil, burada son bir yıl içinde üçüncü intihar vakası gerçekleştiği için.

Üç can kaybından sonra şimdi uzmanlar bariyerleri yükselterek nasıl önlemler alınabileceği konusunda çalışıyor.

İşte tasarımın sadece güzel olması da yetmiyor, önceden düşünmek gereken çok detay var.

Dergisini geri aldı

Rus asıllı Amerikalı sanat koleksiyoneri Dasha Zhukova kendi kurduğu sanat ve moda dergisi Garage’ı Vice Media Group’a satmıştı.

Moskova’da 2008’de açtığı çağdaş sanat müzesi Garage Museum of Contemporary Art ile aynı adı taşıyan dergiyi Vice Media Group bu yıl 10. yılını kutladıktan sonra kapatacaklarını açıkladı.

Dasha Zhukova da bunun üzerine derginin çoğunluk hissesini yeniden satın aldı. Şimdi Avrupa ve ABD’deki yayıncılarla da görüşerek dergiyi çağdaş sanat müzesinin bir uzantısı haline getirecek.

Blanchett’in sanat galerisine yarasa engeli

Cate Blanchett, oyunculuğunun yanı sıra sanat koleksiyonerliğiyle de biliniyor. Koleksiyonunda Guan Wei, Paula Rego, Howard Hodgkin, Rosalie Gascoigne, Bill Hammond, Bill Robinson, Polly Borland, Zhang Huan ve Tim Maguire gibi isimlere ait eserler bulunuyor.

İşte bu eserleri eşi, Avustralyalı oyun yazarı Andrew Upton ile birlikte yaşadığı East Sussex’teki evinin bir bölümünü sanat galerisine dönüştürerek sergilemek istiyor.

Londralı mimarlık firması Adam Richards Architects’in üstlendiği proje büyük bir engele takıldı.

Çatıda nesli tükenmekte olan bir yarasa sürüsünün yaşadığı anlaşılınca koruma altındaki bu yarasa türü nedeniyle Natural England’dan özel bir izin alınmadan tadilata başlanamayacağı belli oldu.

Natural England bu durumda inşaat iznini ancak çatı katının ve yarasa yuvasının korunması şartıyla verdi.

2019’da Marina Abramovic’in ‘The Artist is Present’ adlı eserinin parodisiyle de izleyici karşısına çıkan Cate Blanchett’in sanat galerisi işte bu şartla hayata geçecek.

Kovid-19 günlerinde yarasalara sempati beslemek zor olsa da yine de doğayı ve doğal yaşamı korumaya saygımız sonsuz.