Herkes her alanda uzman olabilir mi?

Yaşadığımız günlerin etkisiyle, herkes kendini her alanda uzman sanmaya başladı.

Kültür-sanat dünyasının daha duyarlı olacağını düşünmemize rağmen, üzülerek görüyoruz ki müzisyen ve yazar kimliğiyle tanıdığımız Zülfü Livaneli bile Twitter hesabından ilaç reçeteleri paylaşıyor.

Üstelik, bu konuda aldığı eleştirilerin üstüne “açık bir özür” diye daha da tepeden bakan bir paylaşım yapıyor.

Malum, Nobel ödüllü uzman tanıdıklarınız olması kamuoyuna reçete yazacak doktor yetkisi vermiyor kimseye.

Görüyoruz ki “Bazı konuları halkın bilmesi rahatsız eder” dediği halkımız bu konuda kendisinden daha bilinçli.

Nasıl magazin ünlülerinin sosyal medyada ‘koronavirüse karşı etkili’ diye onaylı olmayan takviyelerin tanıtımını yapmasını densizlik olarak görüyorsak, kültür-sanat dünyasından isimlerin de ilaç reçetesi vermesini aynı şekilde görüyoruz.

Evet, birinde ticari bir motivasyon var, diğerinde belki yok.

Ama unutmamak lazım, bu devirde sadece gündeme gelebilmek için, bir kamuoyu oluşturabilmek için kamuoyunu yanlış yönlendirmek de yeterince fena.

Ayıpmış gibi saklamaya gerek yok

Birçok tanıdığımızın koronavirüs taşıdığını öğreniyoruz, hastanede yatanlar, testi pozitif çıkanlar, aralarında hatta tedavisi olumlu ilerleyen ve neredeyse iyileşenleri bile duyuyoruz.

Ama bir de bu salgın hastalığı taşıyanlar arasında, özellikle ailede ve yakınlarda bu gerçeği saklama eğilimi var.

Sanki ayıp bir şeymiş, sanki üstü örtülmeliymiş gibi davrananlar da çok.

Halbuki tam aksine herkesin bilinçlenebilmesi için bu süreçleri yakınlarınızla paylaşmak ve tabii aynı ortamlarda bulunduğunuz kişileri uyarmak lazım.

Tabii bunu yaparken tedavi yöntemlerine, ilaç kullanımına tamamen uzman doktorların karar vermesi gerektiğini unutmadan.

Ne izleyelim?

Hazır tüm vaktimizi evde geçirirken hayatımızı güzelleştirecek birçok kültür-sanat aktivitesi var.

Peki ama neler?

Viyana Devlet Operasi arşivini açtı, www.staatsoperlive.com internet adresinden izlenebilir.

Berlin Filarmoni Orkestrası dijital konser salonu 31 Mart’tan itibaren ücretsiz www.digitalconcerthall.com adresinde.

İstanbul Modern’den New York Metropolitan Müzesi’ne dünyanın birçok önemli müzesi online gezilebilir.

The Royal Opera House, opera ve baleleri ücretsiz yayınlıyor.

Ekavart TV’de zengin bir içerik var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT iş birliğiyle bugünden itibaren 1 Mayıs’a kadar ‘Sanat Heyecanı Evimizde’ etkinlikleri başlıyor.

Her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak yayınlanacak.

Cumartesi akşamları ise Troya, Aida ve La Boheme gibi operalar yayınlanacak.

Ayrıca çocuk oyunları da ekranlara gelecek.

Özellikle 11 Nisan’da yayınlanacak Troya’yı heyecanla bekliyorum.