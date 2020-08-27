İyi ki böyle bir yer var!

Bugün çok şanslıyım, çalışılabilecek, yazı yazılabilecek en güzel yerlerden birinde, Zai Bodrum’dayım.

Her köşesi büyük bir zevkle ve özenle yapılmış.

Yemyeşil bahçesinde sanat eserleriyle bir arada oturuyor, ister kütüphaneden aldığınız kitapları okuyor, ister bilgisayarınızı alıp çalışıyorsunuz, ister yeni eklenen odun fırından pizzalar yiyor, ister San Sebastian cheesecake’le kahve keyfi yapıyorsunuz.

Burası gerçekten de Bodrum içinde bir vaha, nefes alınabilecek, iyi ki böyle yerler var dedirten bir yer.

Klasik müzik çalan kütüphanesinde sessizce çalışırken, yemek yiyenlere de canlı piyano dinletisi eşlik ediyor.

Zai Bodrum’da şu anda Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity’ sergisi var, sergi 13 Eylül’e kadar devam edecek.

Ayrıca yarın akşam Kerem Görsev Trio, Zai Yaşam sahnesinde olacak, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman var.

29 Ağustos Cumartesi akşamı ise ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ oyunu sahnelenecek.

Ali Poyrazoğlu’nun kitabından yola çıkarak yazdığı oyun tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne interaktif bir güldürü.

Oyunda terapi yapılan bir çift üzerinden seyircilere bu işin sırları açılıyor, terapi yöntemleri sergileniyor.

Ali Poyrazoğlu’na sahnede Güneş Berberoğlu ve Melih Ekener eşlik ediyor.

30 Ağustos Pazar akşamı ise besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın Zafer Bayramı’nda vereceği konser için özel olarak hazırladığı repertuarda milli marşlarımız, ülkemizin mozaik zenginliğini yansıtacak müzik eserleri ve klasik müzik eserleri yer alacak diye özetliyorlar.

Unutmadan, etkinlik biletleri Zai’de ve Biletix’de satılıyor.

Şimdiye kadar Zai’yi görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz, ne yapıp edip bir an önce görmekte fayda var.

Bu arada hatırlatalım, bu çok özel yaşam alanına 15 yaşından küçük çocuklar alınmıyor.



Cinsiyet ayrımı kaldırılıyor mu?



Moda haftalarından sonra şimdi film festivallerinden de benzer kararlar geliyor.









Önceki gün yapılan açıklamada 2021 yılında fiziksel olarak düzenleneceği duyurulan Berlin Film Festivali Berlinale’nin yönetimi, festivalin gelecek seneden itibaren cinsiyetsiz yapılacağını da açıkladı.

Artık En İyi Kadın ve En İyi Erkek dallarında verilen ödüller yerine En İyi Başrol Performansı ve En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı adlı iki Gümüş Ayı ödülü verilecek.

“Oyunculuk alanındaki ödülleri cinsiyete göre ayırmamanın, film endüstrisinde cinsiyete daha duyarlı bir farkındalık sinyali oluşturduğuna inanıyoruz” diyor bu kararı alan festivalin direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian.

Bakalım, bundan sonra diğer festivaller de Berlinale gibi cinsiyetsiz olma yolunda önemli adımlar atacak mı?