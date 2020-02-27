Koronavirüs etkisi: Çevrimiçi sanat fuarı

Sanat koleksi-yonerleri yılın belli zamanlarında Art Basel’de toplanıyor.



Art Basel sadece ticari bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürel bir etkinlik.



Yılda bir kez Basel, Miami Beach ve Hong Kong’da düzenleniyor.



Bundan tam 4 yıl önce Art Basel Miami’de ilk virüs etkisi görülmüştü.



Birçok önemli koleksiyoner, özellikle de Rusya ve Fransa’dan gelecekler son anda Miami’ye gitmekten vazgeçmişti.



Bunun nedeni dünyada yaşanan ekonomik krizler ya da politik durum değil, aksine, Zika virüsüydü.



Bu yıl ise koronavirüsle sarsıldı dünya ve işte Art Basel bu kez erken davrandı ve mart ayında gerçekleşecek Art Basel Hong Kong’un iptal edildiğini açıkladı.



Bu kararı üzüntüyle aldıklarını ama tüm katılımcıların sağlık durumunu düşünmek zorunda olduklarını söyleyerek gelecek yıl Art Basel Hong Kong’un yine mart ayında gerçekleşeceğinin altını çizdiler.



Şimdi ise Art Basel yönetimi yeni bir formül geliştirdi ve bir açıklama daha yaptı: Mart ayında iptal edilen Art Basel Hong Kong sanat fuarı yerine yine mart ayında galerilere dijital bir platformda eserleri sergileme fırsatı sağlayacaklar.



Bu da demek oluyor ki Art Basel kadar önemli bir sanat fuarı bile artık çevrimiçi olacak.



20-25 Mart’ta halka açılacak olan çevrimiçi fuarın VIP ön izleme günleri ise 18-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.



Art Basel’in ilk çevrimiçi fuarı artbasel.com/viewing-rooms adresinde ve Art Basel mobil uygulamasında takip edilebilir.



Step İstanbul’un konuşma serisi başlıyor



Önce popüler mekânlar sanatçılarla iş birliği yapmaya başladı.



Mekânlarda sergiler açıldı, sergilerle beraber sosyalleşme partileri...



Derken, irili ufaklı sanat organizasyonları gündeme gelmeye başladı.



Mamut Art’ın ardından Art Weeks Akaretler’le tanıştık.



Genç sanatçılara imkân tanıyan Base yapılmaya başlandı.



Ve geçen yıl itibarıyla Contemporary İstanbul’un yaratıcılarından yeni bir güncel sanat etkinliğine daha kavuştuk: Step İstanbul.



Geçen yıl Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yapılan Step’te ücreti 20 bin lirayı aşmayan eserler sergilendi.



Eser fiyatları ise 500 liradan başladı.



“Step İstanbul’un özünde, sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor. Sanatı herkese açık bir mecra içinde sunmayı hedefliyoruz...



Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalarda izleyicilerin yüzde 64’ünün sanat iştahı olan 35 yaş altı gençler olduğunu görmüştük. Bu gerçekten yola çıkarak genç kitleleri daha yoğun olarak çekmek, heyecanlandırmak amacıyla Step İstanbul’u hayata geçirdik” diye özetlemişti Rabia Bakıcı Güreli.

Bu yıl ise Step İstanbul 15-19 Nisan tarihlerinde yapılacak, ancak öncesinde Step İstanbul kapsamında bir konuşma serisi başlıyor.



4 Mart’ta Sofa Hotel’de, Aralık Gönüllü Eğitim ve Kültürel Araştırmalar Derneği ile birlikte, Levent Erden moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ‘Me versus Mass’ başlıklı ücretsiz konuşma serisinin ilk oturumu “Me (ben)” hakkında.



Konuşmacılar Emre Konuk, Bülent Somay ve Hande Şekerciler.



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