İstanbul sosyal hayatında üzücü bir olay yaşandı. Sevilen bir mekanın işletmecilerinden birinin, bir kadın çalışanla arasında yaşananlar yargıya intikal etti. Peki ama Lucca, böyle bir krizde sınavı nasıl geçti?

İstanbul sosyal hayatının gündeminde bu hafta Lucca’da yaşanan olay vardı.

Çeşitli söylentiler kulaktan kulağa yayıldı, yalan yanlış haberler yapıldı; hatta işletmeci yerine mekanın patronu Cem Mirap’ın bile adı karıştırıldı yaşananlara.

Oysa hiç ilgisi yoktu.

Yine de yıllardır tanıdığımız, gittiğimizde selamlaştığımız bir işletmecinin bir kadın çalışana taciz, hatta tecavüze kalkışma girişimi iddiası her Lucca müdavimini üzdü.

O gece yaşananları kimse tam olarak bilmiyor aslında, sonuçta mekanların güvenlik kameraları tuvaletleri görmüyor, zaten olay artık yargıya intikal etmiş durumda.

Aynı şeyler her mekanda yaşanabilirdi, ama Lucca’nın burada en büyük artısı ilk gününden beri kadın çalışanlara verdiği değer aslında.

Kadın şeften kadın garsonlara belki de İstanbul’un başka hiçbir mekanında olmadığı kadar çok kadın çalışanı var Lucca’nın.

Belki biraz da o yüzden kendimizi o kadar rahat ve güvende hissediyoruz her gittiğimizde.

Dile kolay, tam 16 yıldır hayatımızda olan bir mekan, işte tam da bu yüzden çok iyi biliyoruz ekibine her zaman sahip çıkacağını, tacize uğradığı iddia edilen kadın çalışanının her zaman yanında olacağını.

Zaten taciz iddiası ile suçlanan işletmeci ile yolların ayrılması bile savunmasını istedikten sonra savunmasını zamanında yapmadığı için oluyor.

Çünkü daha suçlu bulunup bulunmayacağı bile belli değil, yargı kararı bekleniyor.

Herkes işinin başında

Lucca, bu çok zor olayın neden olduğu krizi başarıyla yönetti, en baştan daha ‘Bebek’teki bir mekan’ diye haberler yapılırken olayın üstünü kapatmak yerine doğru iletişimle bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini anlatan bir kamuoyu açıklaması yaparak.

Cem Mirap ve ekibi çok üzgün ama işlerinin başında, her zamankinden daha da titiz davranıyorlar, daha da yoğun çalışıyorlar.

Tacize uğradığı iddia edilen kadın çalışan da işinin başında.

Perşembe akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Marina Abramovic sergisi açılışı sonrasında gidiyoruz Lucca’ya.

Bu olay Lucca kitlesini etkilemiş mi?

Hayır, içerisi yine tıklım tıklım, ekip yine vızır vızır çalışıyor.

Peki ama etkiler mi?

Hayır, hiç sanmıyorum.

Lucca’da değişen bir şey yok, belli ki olmayacak da...

Lucca’dan yeni konsept: C Coffee Bar

Cem Mirap ve ekibi aynı günlerde Emaar Square AVM’de, Cantinery at the Square’in açılışıyla da ilgileniyor.

Cantinery at the Square, Anadolu yakasında farklı bir kitle yaratacak, Lucca’dan ve Zorlu Center’daki müdavimlerinden tamamen bağımsız.

Yine Emaar Square AVM’de açtığı C Coffee Bar’ı Cem Mirap çok sevmiş, şimdi Avrupa yakasına da taşımaya hazırlanıyor.

Heyecanla bekliyoruz.