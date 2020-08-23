Moda dünyasının uyanışı

Moda endüstrisinde uzun zamandır konuşulan sorunları pandemi berraklaştırdı. Şimdi gerçekten durup yeniden düşünme ve yeniden başlama zamanı

İstanbul, Bodrum, Çeşme üçgeninde hayat, pandemi hiç yaşanmamış gibi devam etse de, pandemiden geriye kalan tek yeni alışkanlık maskelermiş gibi davranılsa da, aslında biliyoruz hayat değişti ve bir süre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Turizm ve yeme içme sektörleri kadar çok etkilenen bir diğer sektör de moda. Evlere kapanılan dönemde alıştık rahat kıyafetlere, taytlar ve eşofmanlar kurtarıcımız oldu. Tabii her gün düzenli ofise gitmek, toplantılara katılmak gerekmeden tamamen çevrimiçi çalışmaya başladığımızdan beri iyi giyinmek için neden kalmadı, daha iyi görünme isteğimizi filtreler ve makyajla çözdük. Zoom toplantılarında düz renk bir tişörtün altına ister tayt ister eşofman geçirin fark etmiyor, nasılsa kimse görmüyor.

Dijital moda haftalarına devam

İşte bu durumda eskiden yılda sadece 2 sezonken birden 4 sezona çıkan, hatta büyük modaevleri için cruise’dan haute couture’e 6 sezona kadar hazırlanan koleksiyonlar da tarih olmaya yüz tuttu. Daha yazın ortasında kazaklar, paltolar, çizmeler çıkıyor ve hatta bunaltıcı sıcaklarda satılıyordu. Kışın ortasında ise tiril tiril yazlıklar geliyordu mağazalara ve yine kapış kapış gidiyordu. Şimdi ise karantina dönemi nedeniyle koca bir sezonun depolarda kalmasıyla düzen değişti. Satışa çıkamayan 2020 koleksiyonlarını 2021’de satışa çıkarmayı düşünenler var. Moda haftalarının bir süre sadece dijital gerçekleşeceği belli. Tasarımcılar yeni koleksiyonlarında daha yumuşak kumaşları ve rahat modelleri tercih ediyor. Sadece yeniden karantinaya girmek zorunda kalabiliriz diye değil, karantina döneminde böyle giyinmeye alıştığımız için.











İçinde yaşayabildiğiniz kıyafetler

Birçok modaevi ise kiralarını, çalışanlarının maaşlarını ödemekte güçlük çekerken bir de yeni koleksiyon üretecek durumda değil. ABD’de J. Crew, Neiman Marcus, Brooks Brothers ve J.C. Penney gibi şirketler iflas ettiklerini açıkladı. Gap Inc. Kuzey Amerika’daki 2 bin 785 mağazasının kiralarını ödeyemedi. Diane von Furstenberg 300 çalışanının işine son vererek, 19 mağazasından 18’ini kapattı. Bütün bunlar olurken daha önce Band of Outsiders adlı bir marka kuran, büyüten ve daha sonra markayı ayakta tutmakta güçlük çeken Scott Sternberg, iki yıl önce kurduğu günlük kıyafet markası Entireworld için mücadele veriyordu. Bu sefer dışarıda giyilecek kıyafetler yerine , “İçinde yaşayabildiğiniz kıyafetler” sloganını benimsemişti ve daha 15 Mart’ta tüm müşterilerine bir e-mail yazdı, “Acaba hasta mıyım? Taşıyıcı olabilir miyim? Annem güvende mi?” diye. Aslında bir pazarlama ya da PR stratejisi değildi bu e-mail. Göndermeden önce ekibine de danışmamıştı, ama bu e-mail sayesinde 30 bin müşterisinden destek yorumları yağdı ve internet sitesindeki tüm ürünler bir anda tükendi. Böylece pandemi döneminde şimdiye kadar hiç yapmadığı kadar çok satış yaparak bir rekor kırdı. Önceki yıla oranla satışları yüzde 664 arttı.

Yeniden ve yeniden

Nisanda ABD’de giyim satışları yüzde 79 düştü, eşofman satışları ise yüzde 80 arttı. Şimdi ise Amerikan Vogue’un efsane editörü, Conde Nast’ın sanat direktörü Anna Wintour, “Gerçekçi olmayan bir sistem kurduk. Bu en büyük markalar için bile büyük yük oldu. Bazı genç tasarımcılar da bu oyunu kurallarına göre oynamak istedi ve kendileri için en iyi olanı düşünmek yerine büyük markalarla yarışmaya çalıştı. Değişim üzerine kurulu bir endüstride bazen çok yavaş hareket ediyoruz, çok büyük ve çok ayaklı olduğu için moda endüstrisinde uzun zamandır konuştuğumuz sorunları pandemi berraklaştırdı. Şimdi gerçekten durup yeniden düşünmek ve yeniden başlamak lazım” diyor.

Biraz geç olmadı mı?