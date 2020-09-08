Nice yıllara OMM!

Geçen yıl tam da bu zamanlarda İstanbul’un önde gelen koleksiyonerleri, sanatçıları, sanat galerisi sahipleri ve yerli ve yabancı basından isimlerle Söğütlüçeşme hızlı tren istasyonunda buluşmuş, hep birlikte Eskişehir’e gitmiştik.











Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışı için.

Bu vesileyle hem Eskişehir’i hem de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Odunpazarı evlerini de görme şansımız olmuştu.

Erol Tabanca’nın Eskişehir’e kazandırdığı OMM, koleksiyonuyla olduğu kadar Tokyo Olimpiyat Stadı’na da imza atan, şimdi Haruki Murakami’nin kütüphane projesi üzerinde çalışan Japon mimar Kengo Kuma imzalı mimarisiyle de dikkati çekiyor.

Müzenin mimarisinin yanı sıra Kağıthane’nin kurucusu Emine Tusavul imzalı logo tasarımı da çok başarılı.

OMM çalışanlarının kıyafetlerini ise Londra’da yaşayan Türk moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu tasarlamış.

Müzenin açılışında Erol Tabanca koleksiyonundan bir seçki, Haldun Dostoğlu küratörlüğünde ‘Vuslat’ başlığı altında sergileniyordu.

‘Vuslat’ başlığının nedeni basitti, Eskişehir müzesine, koleksiyoner hayaline, eserler seyircisine kavuşuyordu.

En çok dikkati çeken iş ise Japon bambu sanatçısı Tanabe Chikuunsai IV’ün OMM’ye özel ürettiği eseriydi.

Daha sonra OMM misafir sanatçı programının ilk konukları Tyler Thacker ve Erin Wolf Mommsen’ın Eskişehir’de kaldıkları üç ay boyunca ürettiği eserler ‘Üçüncü Yer’ başlıklı bir sergiyle OMM izleyicisi ile buluştu.

Karina Smigla-Bobinski’nin ADA isimli interaktif kinetik heykeli yine Türkiye’de ilk defa sergilendi, ‘performans makinesi’ olarak tanımlanan eser ziyaretçilerin aktif katılımıyla hayat buldu.

OMM’yi ilk kez gezdikten sonra emin olmuştum, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerinden ve hatta yurt dışından birçok sanatsever sırf Kengo Kuma imzalı OMM’yi görmek üzere Eskişehir’e gelecek diye.

Üstelik hızlı trenle ulaşım da çok kolay, İstanbul’dan sadece 3 saat sürüyor.

Kendisi de mimar olan Erol Tabanca’nın doğduğu şehre böyle bir müze kazandırması ve tabii projesini bu kadar önemli, uluslararası bir mimara yaptırması da ayrıca değerli.

OMM dün 1. yılını kutladı.

1 yıl içerisinde Türkiye’den ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı, eğitim programları ile farklı yaştan bireyleri müzede buluşturdu.

Şimdiye kadar OMM’yi 166 bin 321 kişi ziyaret etti, 6 bin 700 öğrenci ücretsiz okul turlarıyla müzeyi gezdi, 990 kişi eğitim programlarına katıldı.

Daha nice nice yıllara OMM!



Gelecek program: ‘Günün Sonunda’



‘Vuslat’ sergisini ziyaret etmek için son birkaç gün çünkü OMM yeni sergisi ‘Günün Sonunda’nın kurulumu nedeniyle 11 Eylül tarihinde ziyarete kapanacak,



‘Günün Sonunda’ sergisi ise 2 Ekim’de açılacak ve 25 Nisan 2021’e kadar devam edecek.



İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, insanlığın Sanayi Devrimi’nden bu yana doğaya verdiği zararın ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla yüzleşmeye başladığına dikkati çeken sergide Ali Kazma, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Burcu Yağcıoğlu, Elmas Deniz, Fırat Engin, Hale Tenger, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel, Murat Akagündüz, Mustafa Hulusi, Osman Dinç, Sergen Şehitoğlu, Serkan Demir, Stephan Kaluza ve Yaşam Şaşmazer gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.

