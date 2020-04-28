Oprah’nın kitap kulübü konuğu Türk doktor

Hayır, ABD’de Dr. Oz olarak tanınan Mehmet Öz’den bahsetmiyorum.

Dünyanın en çok takip edilen TV yıldızlarından Oprah Winfrey pandemi günlerinde kitap kulübünü daha da aktif hale getirdi, hem yayınevlerine destek olabilmek için hem de evlerinde kalan izleyicilerini okumaya teşvik edip bilgilendirmek için.

Oprah’nın son seçtiği kitap: Robert Kolker imzalı ‘Hidden Valley Road’.

‘Hidden Valley Road’ gerçek bir hikâye.

1950’lerin Amerika’sında 12 çocuklu Koloradolu bir ailenin 6 çocuğuna birden şizofreni teşhisi konulmasını anlatıyor.

New York dergisi ve Bloomberg’de de yazıları sık sık yayımlanan Kolker, aynı zamanda Amy Ryan’ın başrolde olduğu, Netflix filmine uyarlanan ‘Lost Girls’ün de yazarı.

Yazar, kitaba konu olan aile fertlerinden biriyle ortak bir arkadaşı sayesinde bu hikâyeden haberdar oluyor.

9 kardeşle ve anneleriyle görüşerek, ayrıca aile mektuplarını, günlüklerini ve medikal bilgilerini inceleyerek yazıyor ‘Hidden Valley Road’u.

Oprah ise kitap kulübünde sadece kitabı tartışmakla kalmıyor, aynı zamanda Dr. Dost Öngür’ü konuk ediyor, şizofreni konusunda uzman görüş almak için.

Dr. Dost Öngür, McLean Hospital Center of Excellence in Psychotic Disorders’ın başında, aynı zamanda Harvard Medical School’da psikiyatri profesörü.

Son zamanlarda canlı yayınlarda bilgili bilgisiz birçok kişiyi dinlemek zorunda kaldığımızı göz önüne alınca Dr. Öngör’ün bulunduğu konuma rağmen ne kadar tevazu sahibi olduğunu görmek insana iyi geliyor.

İstanbullu bir doktorun dünya çapındaki başarısı gurur verici.

Psikolojiye biraz meraklıysanız, Instagram’da Oprahsbookclub hesabında bu sohbeti kaçırmayın!

Dans ve caz günleri

Özel günlere meraklı değiliz ama bugünlerde ruhumuzu besleyecek şeylere, özellikle de sanata daha çok ihtiyacımız var.

Yarın Dünya Dans Günü, 30 Nisan ise Dünya Caz Günü.

Akbank Sanat, tüm dansçıların ve dans severlerin 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü kutlamak için dans atölyesinde yer almış yabancı ve Türk dansçıların katılımıyla Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran’ın konseptini oluşturduğu bir kutlama videosu hazırladı ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Peki ama hangi dansçılar yer alıyor bu videoda?

Christiana Axelsen, Su Güzey, Nikki Holck, Paul Morland, Jenna Otter, Deniz Erkan Sancak, Tuğrul Savaşçı, Lonnie Stanton, Elena Valls ve Korhan Başaran.

Ayrıca, Dünya Caz Günü için de üç özel canlı performansı sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor.

Kontrbasçı Ozan Musluoğlu’nun ‘My Best Friends Are Vocalists’ albümünden ilham alan vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde ise Çağla Karaali’nin yer aldığı trio konseri 30 Nisan Perşembe saat 15.00’te, davulcu Mehmet İkiz’in elektronik sesler ile ritmin çeşitliğini bir araya getirdiği hibrit çalışması IKIZ 4/4 (Chill Set) saat 17.00’de ve piyanist Selen Gülün’ün performansı saat 20.00’de Akbank Sanat instagram hesabında.