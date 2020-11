Pide tarifi NY müzesine nasıl girdi?

New York’un önemli müzelerinden MAD’ın (Museum of Art and Design) canlı yayınlarını heyecanla takip ediyoruz.









Tam üç gün önce canlı yayında MAD’ın program koordinatörü Lydia Brawner’ın konuğu bir Türk sanatçıydı.

Karantina döneminde atölyesinde zaman geçiremediği için mutfağa yöneldiğini ve daha çok hamurla oynadığını anlattı.

Anlatmakla da kalmadı, Türk pidesi tarifini verdi ve canlı yayında beyaz peynirli siyah zeytinli pide yaptı.

Peki ama kimdi bu Türk sanatçı?

Seramik çalışmaları ve resimleriyle tanıdığımız Elif Uras.

Brown Üniversitesi’nde ekonomi ve Columbia Law School’da hukuk okuduktan sonra Columbia School of the Arts’tan Güzel Sanatlar Yüksek Lisans’ı ve School of Visual Arts’da Güzel Sanatlar Lisans’ı dereceleri alan Elif Uras, şimdi New York’taki MAD’ın konuk sanatçısı.

İşlerini zaten biliyorsunuz, SAHA Derneği’nin de desteğiyle İznik Çini Vakfı atölyelerinde çalışarak yarattığı ‘Pregnant Halic II’ adlı eseri koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu’nun armağanı olarak Metropolitan Sanat Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna katıldı.

Eserleri, MoMA PS1, Salon 94, 9. Şanghay Bienali, Proje 4L/Elgiz Güncel Sanat Müzesi ve Pera Müzesi’nde sergilendi ve Metropolitan Sanat Müzesi’nin yanı sıra Ringier Koleksiyonu, Zürih ve Collezione Maramotti, Reggio Emilia gibi koleksiyonlarda yer alıyor.

“Resimlerinde ve seramik işlerinde, çeşitli tarihsel ve kültürel referanslardan beslenir. Dev minyatürleri andıran anlatı-odaklı tuvallerinde, sürrealist görüntüler, ekspresyonist renk, Türk ve İslam motiflerinin bir senteziyle düzenlenmiş mekânlar kurgulayarak, çağdaş toplumumuzu tüm görsel fazlalıklarıyla yansıtan iğneleyici bir toplumsal eleştiri yapar. Seramik işlerinde modernite ve gelenek arasındaki ilişkiyi ele alarak değişken cinsiyet ve sınıf yapıları, kültürel melezlik, üretkenlik, gelenek ve emek gibi kavramları sorguluyor. Yüzyıllar önce Osmanlı İmparatorluğu’nun en meşhur çini ve seramiklerinin üretildiği İznik’te çalışarak bölgenin nonfigüratif görsel söz dağarcığını kadın bedeniyle birleştiriyor” diye anlatılıyor Elif Uras sergilerinde.



Sanatla yemeği buluşturdu



MAD ise canlı yayında “Doğu’yla Batı’yı buluşturduğu gibi, sanatla yemeği buluşturdu” diye anlattı Elif Uras’ı.









Bu tanım hiç şüphesiz en çok sevgili babası Güngör Uras’ın hoşuna giderdi.



Güngör Uras, bazıları için Güngör Hoca, bazıları için Güngör Bey, bazıları için Ali Rıza Kardüz’dü.



Bazıları için ekonomiye Ayşe Hanım Teyze kavramını sokan ekonomi yazarıydı, bazıları içinse Türkiye’de daha restoran eleştirmenliği yokken Ali Rıza Kardüz imzasıyla restoranları değerlendiren, gustosuna güvenilen yegâne isimdi.



New York’ta bir sanat ve tasarım müzesinde, Türk pidesinin tarifini ve yapımını görse çok mutlu olurdu Güngör Uras.



Hele bunu kızı Elif Uras’ın yaptığını görse Elif’in eserleriyle olduğu kadar, sanatla yemeği buluşturmasıyla da ayrıca gurur duyardı.



Bu vesileyle Güngör Uras’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.



Sanatçıya stüdyo ziyareti



MAD, 11 Aralık’ta Elif Uras’ın stüdyosuna sanal bir gezi düzenliyor.

Detaylarını müzenin internet sitesinde bulabileceğiniz Zoom üzerinden gerçekleşecek webinar’da katılımcılar sanatçıya merak ettiklerini de sorabilecek.