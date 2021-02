Rem Koolhaas’ın en küçük tasarımı

Gazetecilik ve senaryo yazarlığı geçmişi olan mimar Koolhaas, şimdi yaptığı en küçük tasarımıyla gündemde



Tam 3 yıl önce Amsterdam’da World Architecture Festival’ı (Dünya Mimarlık Festivali) izlemiştim. The Architectural Review ve The Architect’s Journal’ın yayıncıları dünyanın dört bir yanından mimarları her yıl bir araya getiriyor, Design Council’ın da başkanı olan Paul Finch öncülüğünde. Bir yandan farklı alanlarda prjeler yarışıyor, bir yandan projeleri yarışan mimarlar jüride görev alıyor ve diğer projeleri değerlendiriyor. Hollandalı yıldız mimar Rem Koolhaas’ı da burada sahnede izlemiştim. Koolhaas, gazetecilik ve senaryo yazarlığı geçmişi olan bir mimar. Doğrusu, bu geçmişiyle de fazlasıyla övünüyor. Milano’daki Fondazione Prada’dan Katar’daki Milli Kütüphane’ye birçok projeye imza atmış. 2014’te Venedik Mimarlık Bienali’nin direktörlüğünü üstlenmiş.









İnsan sonrası mimari

“21. yüzyıl, insan sonrası mimariyi getirecek, sadece fonksiyon, data ve mühendislik tarafından dikte edilen bir yeryüzü olacak” demişti. “İnsanlar neredeyse güncelliğini kaybedecek. Bir geçiş dönemindeyiz. Yarı insan yarı yapay zekâ mimarisiyle çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Bu aşamada bir mimardan çok, kendimi bir gazeteci ya da antropolog gibi hissediyorum. Gazetecilik tek bir projeye bağlılık değil, birçok farklı ilgi alanı gerektirir. Stratejik bir şekilde hem sabırlı hem sabırsız olmanız gerekir. Yazı yazmak ve araştırma yapmak özgürlük hissi veriyor” diye devam etmişti.

Tabii bunlar pandemi öncesiydi. Şimdi ise Rem Koolhaas en küçük tasarımını yaptığı için gündemde. Bir kredi kartı firması için özel bir kart tasarlamış, bu ay sonu piyasaya çıkacak. Büyük sanat koleksiyonerleri ve mimarlığa meraklılar ise Koolhaas’ın şimdiye kadar yaptığı en küçük tasarımı almak için yarışıyor.









Hem modacı hem sanatçı



Tam 10 yıl önce Maison Martin Margiela adlı markasını Diesel grubuna satarak moda yerine çağdaş sanatla ilgileneceğini açıklayan Martin Margiela, bu yıl Paris’te ilk solo sergisini açmaya hazırlanıyor. Moda kariyeri boyunca hiç röportaj ve fotoğraf vermeyen Belçikalı tasarımcı, nisan ayında Lafayette Anticipations’da daha önce hiç görülmemiş heykeller, resimler ve enstalasyonlardan oluşan eserlerini sergileyecek. Margiela’nın moda tasarımları sergide yer almayacak. Şimdi ise ünlü müzayede evi Sotheby’s Paris’te 3 Mart’ta Maison Martin Margiela koleksiyonundan seçmeleri açık artırmaya çıkaracağını açıkladı. Böylece hiç röportaj ve fotoğraf vermeyen ve sosyal medyadan uzak duran moda tasarımcısı ve sanatçı Martin Margiela, aynı anda hem moda tasarımlarıyla hem de sanat eserleriyle konuşulacak.









Damien Hirst ve Virgil Abloh iş birliği



Sergi açılışlarında koleksiyonerlerin sanatçıların imzasını taşıyan kıyafetler giymesine alışığız. Özellikle de Haluk Akakçe imzalı olanlara. Şimdi ise ünlü bir sanatçının kendi imzasını taşıyan kendi giydiği giysileri satışa çıkıyor. Hem de Virgil Abloh’un Canary Yellow adlı platformunda. Peki, ama bu sanatçı kim? Damien Hirst. İlaç kapsülleri, kuru kafalar ve kelebekler gibi, imzasını taşıyan figürlerle süslediği kıyafetleri atölyesinde çalışırken giydiği için üstlerinde boya izleri de dikkat çekiyor. Ayrıca Los Angeles’ta yaşayan moda tasarımcısı Tetsuzo Okubo da bu giysilere küçük dokunuşlarla sloganlar ve gülen yüz emojileri ekledi.



“Londra ve Los Angeles hattında farklı dokunuşlarla son haline gelen giysiler, sosyal mesafenin yaratıcılığı ve iş birliklerini öldürmediğini de gösteriyor” diyor Virgil Abloh. Bu arada hatırlatalım; Damien Hirst’ün 2017 Venedik Bienali’yle eş zamanlı François Pinault’nun Venedik’teki müzesinde yer alan ve çok ses getiren ve acımasızca eleştirilen “Treasures from the Wreck of the Unbelievable” başlıklı heykel sergisi bu yıl 10 Mayıs-10 Ekim tarihlerinde Roma’da Galleria Borghese’de sergilenecek.