SAHA Derneği’nden güzel bir haber

SAHA Derneği’nden sevindirici bir haber geldi: Sanatçılar ve küratörlere projeleri için üretim, araştırma ve sunum imkânı sağlamayı hedefleyen SAHA Studio bu ay ilk mezunlarını veriyor





Sanatçılarımız ancak böyle dünya çapında olabilir. Dünyanın en önemli sanat markalarından biri Frieze. Londra’da bir kültür-sanat dergisi olarak başladı, daha sonra ise her yıl farklı zamanlarda Londra ve New York’ta düzenlenen çok önemli bir sanat fuarı haline geldi. Hatta sanat koleksiyonerleri için eserleri Frieze’den almak da artık bir artı değer. Koleksiyonerlerin bir sanat eserini neden özellikle Frieze’den almayı tercih ettiklerini, Frieze’in bir ölçü ya da sanatla tanışma aracı olup olmadığını daha önce kurucusu Matthew Slotover ile konuşmuştum.









Dünya çapında olmak için



“Türkiye’deki sanatçılar nasıl dünya çapında olabilir?” soruma, Füsun Eczacıbaşı’nın kurduğu SAHA Derneği’ni örnek göstererek cevap vermişti. Füsun Eczacıbaşı’nın başkanı olduğu SAHA Derneği, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu. Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı hedefliyor ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor.



Studio’da mezun heyecanı



SAHA’nın destek verdiği projeleri zaman zaman izleme şansım oluyor. Hepsi birbirinden başarılı, ama aralarında beni en çok etkileyenlerden biri Halil Altındere’nin işiydi. Tahribat-ı İsyan’la Wonderland’den sonra yine harika bir iş çıkarmıştı, yine bir hiphop desteğiyle.



Tam dört yıl önce Altındere’yi izlerken bir kez daha anlamıştım, SAHA gerçekten de müthiş bir iş yapıyor, hiçbir kâr amacı gütmeden sanatçılara üretim desteği sağlayarak.



Şimdi ise SAHA Derneği’nden bir güzel haber daha var. Sanatçılar ve küratörlere çalışma ortamı sunmanın yanı sıra projeleri için üretim, araştırma ve sunum imkânı sağlamak hedefiyle yaz sonunda hayata geçirdikleri SAHA Studio ilk mezunlarını veriyor. 19 Şubat’ta SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmada sanatçılar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada’nın SAHA Studio’da ürettikleri eserleri görmek ve sanatçıların kendilerinden dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Ne mutlu ki sanatçıların üretimini destekleyen SAHA Derneği var!