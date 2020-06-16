Sanat dünyasının Madoff’u yakalandı

Sanat koleksiyonerlerinin gündeminde son aylarda koronavirüs ve çevrim içi gerçekleşen sanat fuarları dışında iki büyük dolandırıcılık olayı vardı.

Biri dünyanın önde gelen sanat koleksiyonerlerinden İngiltere kraliyet ailesinin ferdi Prens Charles’ın kendi vakfı ‘The Prince’s Foundation’ın Ayrshire’daki merkezinde sergilenmek üzere, Formula 1’in patronu Bernie Eclestone’un kızı Petra Ecclestone’un eski eşi James Stunt’tan ödünç olarak kabul ettiği eserlerin sahte çıkmasıydı. Diğeri ise galerici/sanat danışmanı Inigo Philbrick’in 75 milyon dolarlık dolandırıcılıkla ortadan kaybolmasıydı. Inigo Philbrick çok yetenekli bir sanat danışmanı olarak Londra’da başlamış kariyerine.

Daha 23 yaşında, White Cube Galeri’nin kurucusu Jay Jopling’in dikkatini çekmiş ve hatta Jopling, Philbrick’e Mayfair’deki galerisini açmasında yardımcı da olmuş, yatırımcılardan biri de.

Inigo Philbrick’in işleri bir süre çok iyi gitmiş.

En büyük müzayedelerden en pahalı eserleri toplamaya başlamış.

Ünlü koleksiyonerlere büyük satışlar yapmış, kendisi de koleksiyoner müşterileri gibi jet set yaşamaya başlamış.

Sonra bir anda ortadan yok olmuş ve işte o zaman anlaşılmış ki aynı eserleri birden fazla kişiye satmış ve sonunda da eserleri hiçbirine teslim etmemiş.

Para kaçırma ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla da yargılanan Philbrick, bir açık artırmada Jean-Michel Basquiat’ın “Humidity” adlı eserini 12.5 milyon dolara almış, ama yatırımcısına 18.4 milyon dolar ödediğini söylemiş.

Yatırımcı da 12.2 milyon dolar ödemiş bu eserin sahiplerinden olmak için.

Philbrick, daha sonra da aynı eserin hisselerini başka yatırımcılara birbirlerinden habersiz satıp para almış.

Christopher Wool ve Rudolf Stingel imzalı eserleri de aynı yöntemle birden çok kişiye birbirinden habersiz milyonlarca dolara satmış.

Geride birçok kızgın sanat koleksiyoneri kalsa da, 75 milyon dolarla ortadan kaybolan Inigo Philbrick’ten uzun bir süre iz yoktu.

Son zamanların en büyük sanat dolandırıcısı olduğu söylenen Inigo Philbrick sonunda geçen hafta bir Güney Pasifik adası olan Vanuatu’da yakalandı. Sırf New York Federal Mahkemesi tarafından 20 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan Inigo Philbrick’in galerileri Londra ve Miami’de olduğu için satışın önemli bir bölümü bu şehirlerde gerçekleşiyordu.

Şimdi Philbrick, Papua Yeni Gine’deki ABD Büyükelçiliği’nin iade talebi sonucunda ABD’ye teslim edildi. Bakalım bu hafta federal mahkemeye çıkması beklenen Philbrick davasında nasıl gelişmeler yaşanacak?

Tasarım festivali yoğun istek nedeniyle uzatıldı

Dezeen, dünyanın en önde gelen mimari ve tasarım internet sitesi, kurucusu ve yayın yönetmeni Marcus Fairs ise İngiltere Kraliyeti Mimarlık Akademisi tarafından onur madalyasına layık görülen ilk dijital gazeteci.

Dezeen, pandemi sırasında mimari ve tasarım alanında da dünyada bütün etkinliklerin iptal edilmesini fırsata çevirerek Mart ayında çevrim içi bir tasarım festivali VDF’i (Virtual Design Festival) başlattı, mimari ve tasarımı bir araya getirdi.

Festivalde konuşmalar, paneller, filmler, sergiler, ürün lansmanları gibi tasarım ve mimarlık fuarlarında olan çeşitli aktiviteler gerçekleşiyor.

Sadece büyük markalara değil, genç mimar ve tasarımcılara, okullara ve öğrencilere de fırsat sunuluyor.

Şimdiye kadar festivalde 400 konuya, 35 canlı röportaja, 90 ürün lansmanına ve 40 kültürel etkinlikle iş birliğine yer verildi.

Festival 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Dezeen, yoğun talep nedeniyle festivali 10 gün uzatarak, 10 Temmuz’a kadar devam ettirme kararı aldı.

Hatırlatalım, festivali izlemek ücretsiz.