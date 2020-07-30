Süper kahraman: Banksy

Tam 4.5 yıl önce İstanbul’da en çok konuşulan ve tabii Instagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan sergiydi ‘The Art of Banksy’.

Banksy, savaş karşıtı, çevreci, insan ve hayvan haklarını savunan, tüketim çılgınlığını eleştiren ve kimliğini açıklamayan bir sokak sanatçısı.

O zaman günlük hayatımızda yaşadığımız ve çağdaş sanatta sık sık karşımıza çıkan bir çelişkiler yumağı bu sergi demiştik.

Çünkü girişi ücretli olan sergi Banksy tarafından onaylı değildi, ama daha önce birlikte çalıştığı Steve Lazarides, “Onaylı olmasına gerek yok, bu bir retrospektif” diyordu.

Banksy’nin İngiltere’de açtığı ‘Dismaland’ isimli süreli serginin de giriş ücretinin olduğunu ekliyordu.

Tabii, turizm ve tema parkı endüstrilerine eleştiri getiren serginin bulunduğu kasabaya 20 milyon sterlin (yaklaşık 90 milyon TL) gelir getirdiğini de, Banksy’nin eserlerini bağışladığını da unutmamak lazım.

İstanbul’daki serginin büyük bölümü ise limitli sayıda üretilen baskılardan oluşuyordu.

Banksy’nin ruhuyla ne kadar tezat içinde olsa da yine de görmeye değerdi.

Pandemi sırasında ise Banksy, Londra metrosunda koronavirüs temalı çizimler yaptı, bir resimde bir kemirgeni hapşırırken, bir diğerinde ise antibakteriyel jel sürerken çizdi.

Instagram hesabından koruyucu kıyafetler ve sprey boyayla metroya binerek vagona resim yaptığı görüntüleri de paylaştı.

Ama ne yazık ki metrodaki temizlik görevlileri ne kadar değerli bir sanatçının eseri olduğunu bilmeden çizimleri temizlediler, bu durumda Londra Belediyesi ve halkı Banksy’ye tekrar metroda resim yapması çağrısında bulundu.

Şimdi ise Banksy, göçmen kriziyle ilgili üç eserini Bethlehem’de bir hastane için 1 milyon dolardan fazla yardım toplamak amacıyla Sotheby’s’in ‘Rembrandt to Richter’ başlıklı açık artırmasında satışa çıkardı.

Turuncu can yeleklerinin karaya vurduğu ‘Akdeniz Manzarası 2017’ adlı seriden elde edilecek gelir Kudüs’te bulunan Bethlehem Hastanesi’ne bağışlanacak.

Phillips’ten ulaşılabilir sanat müzayedesi

Ulaşılabilir sanatla ilgili Türkiye’deki gelişmeleri salı günü yazmıştım.

Mamut Art ve BASE’den sonra Step İstanbul’un yeni tarihlerini de haber vermiştim.

Şimdi ise yurtdışından ulaşılabilir sanatla ilgili bir haber: Müzayede evi Phillips de ulaşılabilir sanat temalı ‘Heatwave’ adlı çevrimiçi bir açık artırma düzenliyor.

Bugün sona erecek çevrimiçi açık artırmada uygun fiyatlı 75 çağdaş sanat eseri satışa sunuluyor.

Eserlerin fiyatları 200 pound’dan başlıyor, 50 bin pound’a kadar çıkıyor.

Hedef, büyük koleksiyonerler yerine, genç koleksiyonerleri yakalamak.