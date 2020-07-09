Tasarım Bienali neden önemli?

'Çok üzücü, Türkiye’deki tasarımcılar Londra’da yeterince tanınmıyor. Belki birkaç moda tasarımcısı sayabilen olur ama o kadar” diyor Londra’yı bir tasarım başkenti haline getirmeyi başaran, 17 yıl önce John Sorrell ile birlikte Londra Tasarım Festivali’ni kuran ve daha sonra Londra Tasarım Bienali’ni de başlatan Ben Evans.













İki yıl önce, daha önce Marc Newson, Thomas Heatherwick ve David Adjaye gibi değerli isimlerin de almaya hak kazandığı Londra Tasarım Madalyası ödülünü kazanan Hüseyin Çağlayan dışında bir isim vermiyor.

“Tasarımcılarınızı uluslararası sahnede daha iyi tanıtmalısınız” diye ekliyor Ben Evans.

“Kreatif ekonomi yumuşak güç” diyor, arzu edilen destinasyon olmak için tasarımın, kreatif gücün ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

“İstanbul’un bir tasarım başkenti olmak için potansiyeli var mı?” sorusuna “Her şehrin potansiyeli var” diye cevap veriyor: “İstanbul coğrafya ve tarihiyle büyük ve önemli bir şehir. Dünyada bazı şehirlerin bulunduğunuz konuma göre daha çok alanı etkileme şansı oluyor, İstanbul’un da bu şansı var.”

İşte tam da bu nedenle İKSV tarafından 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali çok önemli.

İstanbul Tasarım Bienali, her iki yılda bir tasarım fikirlerinden çeşitli kesitleri bir araya getiriyor ve geniş bir yelpazede pek çok alanın tasarımla ilişkisini inceliyor.

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan ve daha sonra ertelenen 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin yeni tarihleri, formatı, mekânları ve katılımcıları önceki gün açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, pandemi önlemleri kapsamında farklı formatları bir araya getiren yeni yapısıyla 15 Ekim’de başlıyor.

Mariana Pestana küratörlüğünde gerçekleşen ve ‘Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım’ başlığını taşıyan bienalde farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projeleri sergi mekânlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda görülebilecek.

Üç eksende bir araya gelen bir programı var: Dijital ortamda yayımlanacak Eleştirel Yemek Programı adlı video serisi, Akdeniz havzasından projeleri Cihangir’deki ARK Kültür’de bir araya getirecek Kara ve Deniz Kütüphanesi programı ve bir arada yaşamayı yeniden ele alan projelerin Pera Müzesi’nin yanı sıra kentin farklı noktalarına uzanacağı Yeni Yurttaşlık Ritüelleri adlı müdahaleler dizisi.











Yeni formatıyla Pera Müzesi ve ARK Kültür’de görülebilecek bienal sergileri 15 Kasım’a kadar açık kalacak.

İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise sergiler kapandıktan sonra, 2021 yılı boyunca da devam edecek.