Tate’den Andy Warhol sergisi

Şimdiye kadar gezdiğim en kapsamlı Warhol sergisi, Paris’te Grand Palais’deki ‘Andy Warhol’un Geniş Dünyası’ydı.



Özel koleksiyon- lardaki eserleri de bir araya getiren Grand Palais’deki sergide Warhol’un neredeyse bütün eserleri yer alıyordu.



Nasıl hepsini topladıklarına çok şaşırmıştım.



Marilyn Monroe’dan Mao’ya ünlü portreleri gibi bildiğimiz eserlerinin yanı sıra daha az bilinen çalışmaları da vardı.



Warhol, ünlü isimlerin önce stüdyoda polaroid fotoğraflarını çekmiş.



Bu fotoğraf çekimlerinin de özellikle filme alınmasını istemiş, sergide bu filmler de vardı.



1981’de yaptığı, sadece siyah ışıkta görülebilen özel bir boya kullandığı Linda Cossey resmi de yer alıyordu.



Warhol, Interview adlı bir dergi çıkarmış, ünlülerle röportajlar yapmış, dergi kapaklarında herkesi bir yıldız haline getirmiş.



Güzelliğe düşkünlüğüyle de biliniyor.



İşte bu yüzden resimde photoshop uygulayan ilk isim olmuş.



Artık fotoğraflarda temizlenen hataları o resimde de temizlemiş.



Hatta Slyvester Stallone gibi göz kapakları düşük birinin portresinde göz kapağının üstüne bir çizgi ve gölge oyunuyla göz kapağını bile kaldırmış.



Warhol, aslında resimlerinden çok ticari başarılarıyla konuşulmuş.



Hep gündemi takip etmiş.



Marilyn Monroe ölünce hemen portresini yapmış, John F. Kennedy vurulunca Jackie Kennedy’nin portresini yapmış.



Önemli koleksiyonerlerin resimlerini yaparak ünlülerle arkadaşlığını hep resimlerinde de kullanmış.



Ama daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmış ve bugün herkes o resimleri görünce tanıyor.



Kopyaları bile çok satıyor.



Bazı resimler gerçekten çok etkileyici, bazılarında ise sadece ne kadar zeki bir adammış, nasıl bir pazarlama ustasıymış diye düşünüyorsunuz.



Yaptıklarından çok zekâsına ve iş adamlığına hayran kalıyorsunuz.



Zaten Andy Warhol kendisi de “Ben sanatçı değilim, ticari bir sanatçıyım” demiş.



Sonuçta da resimlerindeki ünlüler kadar kendisi de ünlü olmuş.



Gelelim şimdiye...



Londra’nın en önemli müzelerinden Tate Modern, galerilerini kapatmadan hemen önce son sergisi Andy Warhol için ‘Warhol’un dünyasına giriş’ adlı bir film çekti. Dün ücretsiz yayınladıkları bu filmle sergiyi evlerinizden gezmek, serginin küratörlerinden Warhol’un hayatı ve işleri hakkında geniş bilgi edinmek mümkün.



Brilliant Minds, ne açıkladı?



ABD eski Başkanı Barack Obama’dan moda tasarımcısı Diane von Furstenberg’e, Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel’den Babylon’un kurucusu Ali Parsa’ya, Goop’un kurucusu Gwyneth Paltrow’dan Vogue İngiltere’nin Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful’a, rap yıldızı Cardi B’den BuzzFeed’in kurucusu Jonah Peretti’ye, River Cafe’nin yaratıcısı Ruth Rogers’dan genç aktivist Greta Thunberg’e dünya çapında birçok yaratıcı isim geçen haziran ayında Stockholm’de bir araya geldi.

Brilliant Minds adlı seminer için.



Brilliant Minds Vakfı, 2015’te müzik ve teknoloji endüstrisini değiştiren Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek ve seri girişimci Arash Pournouri tarafından kuruldu.

Amaç, İsveç değerlerini öne çıkarmak ve bunu yaparken de kendileri gibi girişimci, yaratıcı isimleri Stockholm’de bir araya getirip hep birlikte neler yapılabileceğini keşfetmek.



Seminerin geçen yılki teması: ‘Akıcılık Katsayısı’ydı.



Transformasyon çağında büyük resmi düşünmek üzerine konuşuldu.



Ve tabii dünya çapında yapılan etkili bir etkinlikle bir şehri sadece iki gün de olsa dünyanın merkezi haline getirdiler.



Dün ise bu yılki seminerin iptal edildiğini açıklamak zorunda kaldılar, ama bu açıklamayı yaparken dijital içeriklerle karşımıza çıkacaklarına dair bir de sevindirici haber verdiler.

Ufkumuzu açmak için onları yakından takip etmekte fayda var.