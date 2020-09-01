Yeni sanat formu: VR

125 yıllık Venedik Bienali ilk kez bu yıl pandemi nedeniyle tüm programını çevrimiçi yayınlıyor.

Venedik Bienali’nin önemli bir parçası olan Venedik Film Festivali ise bu yıl 77. yılını kutluyor.

Festivalin en dikkat çekici yanı jüri başkanlığını bu yıl Cate Blanchett’in üstlenmesi değil, festivalin Venice VR Expanded başlıklı bölümü.

Malum artık sanal ortamları gerçeklik hissiyatıyla deneyimlemeye başladık.

Teknik olarak sanal gerçeklik terimi orda olma hissini yaşadığımız bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılıyor.

Aslında Venedik Film Festivali, 2016’dan beri Virtual Reality’yi (VR: Sanal Gerçeklik) yeni bir sanat formu olarak kabul ediyor ve festival kapsamında bir sanal gerçeklik filmleri yarışması da düzenliyor, ama bu yıl ilk defa Venice VR Expanded kimliğiyle karşımıza çıkıyorlar.

Venice VR Expanded 2020, izleyicileri 24 ülkeden 44’ün üzerinde sanatçının sanal gerçeklik projelerinin dünya prömiyerleriyle buluşturuyor.

Tüm eserler sanal gerçeklik teknolojilerinin en yaratıcı uygulamaları arasından seçilmiş ve Venedik Film Festivali’nde yarışıyor.

Animasyon film yapımcılarından bağımsız yönetmenlere, sanatçı ve oyun tasarımcılarından hikaye anlatıcılarına, yaratıcılığın farklı alanlarından uzmanlar sanal gerçeklik yapımlarında buluşuyor.

Venice VR Expanded 2020 filmleri Venedik’in yanı sıra Portland, Amsterdam, Barselona, Berlin, Kopenhag, Cenevre, Hangzhou, Modena, Montreal, Moskova, Paris, Taipei ve İstanbul’da gösterilecek.

Koç Üniversitesi KARMA Lab ve Soho House İstanbul iş birliğiyle 2-12 Eylül tarihleri arasında Venice VR Expanded 2020’yi Soho House İstanbul’da izlemek mümkün olacak.

Peki ama nasıl?

Biletler bugece.co üzerinden satışa sunulmakta.

Ayrıca kreatif sektorlerde çalışan kişileri bir araya getirmek amacıyla 25 yıl önce kurulan üyelik kulubü Soho House, İstanbul’da üyelerine özel seanslar da düzenliyor.

Bilet satın alarak ya da üyelik uygulamasını kullanarak seçtiğiniz 45 dakikalık seans sırasında istediğiniz içerikleri izleyebileceksiniz.

Daha uzun süreli içerikleri deneyimlemek isteyenler 2 bilet ile arka arkaya 2 seans rezerve edebilecek.

Ayrıca etkinlik programında hangi içeriklerin hangi model VR gözlüklerde deneyimlenebildiği bilgisi de yer almakta, bilet aldığınız VR gözlüğünün izlemek istediğiniz içerikle uyumlu olduğundan emin olmakta fayda var.

KARMA Lab nedir?

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı 2019 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile KUAR Araştırma Merkezi bünyesinde yeni nesil etkileşimli medya teknolojileri (AR/VR/MR=XR) alanında sosyal fayda yaratmak ve araştırma faaliyetleri yürütmek misyonuyla kuruldu.

KARMA Lab çatısı altında grafik ve anlatı sanatçıları, XR geliştiricileri, psikoloji ve nörobilim uzmanları, mühendisler ve bilgisayar bilimcilerinden oluşan çok disiplinli ekipler bir araya geliyor.

XR ile fark yaratmak amacıyla araştırma yapılan ve özel çözümler tasarlanan alanlar arasında yeni hikâye anlatı biçimleri, kapsayıcı deneyimler üzerinden yaparak öğrenme yöntemleri, veri ve bilgi görselleştirme teknikleri ile akıl, beden ve ruh sağlığı farkındalık uygulamaları yer alıyor.

Peki ama KARMA Lab’ın çalışma alanı içerisinde neler var?

Farklı endüstrilerin farklı ihtiyaçları göz önüne alınarak, özel olarak geliştirilmiş eğitim programları açmak, XR projeleri için tasarım, geliştirme danışmanlığı ve geliştirme hizmeti sağlamak ve geleceğin özgün XR deneyimleri için araştırma faaliyetleri yürütmek.