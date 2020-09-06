Yine de iyiydi bu yaz!

Geçen haftaki 2020 yaz değerlendirmemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Çeşme, Urla, Akyaka, Bozburun ve bu yazın yükseleni Kuzey Ege var



Beklediğimizden daha iyi bir yaz geçti değil mi? Bu yaz Alaçatı’ya pandemi hiç uğramamış gibiydi; Alaçatı eski sakin haline dönecek diye beklerken köyün içi yine tıklım tıklımdı. Alaçatı’da kalabalığa karışmadan tatil yapmak isteyenler The Stay Warehouse ve Alavya’da kalmayı tercih etti. Gündüz Plage Isolée’de denize girip, akşam da plajdaki Balıkçı Niyazi’de erken bir akşam yemeği en güzel programdı. Yemek için diğer favoriler ise Agrilia, Asma Yaprağı ve Kolburano’s’du.











Ovacık’taki Before Sunset ve Dalyan’daki Beach of Momo hâlâ en popüler beach clublardı. Tabii Momo’nun adının daha sonra bir şiddet olayına karışması iyi olmadı.

Çeşme plajlarında ceza

Bu yaz happy hour partiler yerine günbatımı partileri olacak derken, Çeşme plajları sosyal mesafe kurallarına uymama nedeniyle sık sık ceza aldı ve belli bir süreliğine kapanmak zorunda kaldı.

Gastronomi meraklıları ise Urla’yı tercih etti. Şef Osman Sezener’in restoranı Od Urla öncüydü; sadece yemekleri ve sunumuyla değil, zeytin ağaçlarıyla dolu bahçede, yüksek tavanlı tamamen cam restoranın enerjisi de etkileyiciydi. Diğer popüler Urla mekânları ise Vino Locale ve Hiç’ti. Şimdi bir de bu yaz açılan şef restoranı ve odalarıyla dikkati çeken Teruar Urla, bunların arasına eklendi.

Urla ve Çeşme dışında İzmir’de tatile gitmek için bir neden daha vardı: Club Marvy. Hatta bu yaz Haluk Akakçe sergisiyle de bol bol konuşuldu.









Diğer öne çıkanlar

Son birkaç yılda olduğu gibi bu yazın da diğer öne çıkan yerleri Akyaka, Bonjuk, Bozburun’du. Bu yaz listeye bir de Kuzey Ege eklendi. Kitesurfcülerin tercih ettiği Akyaka’da Azmak’ta yüzmek ve No.22 Riders Inn’de eğlenmek popülerdi; Bonjuk ruhsal gelişime meraklıların tercihiydi. Bozburun ise Bozburun Yat Kulübü, Sabrinas Haus ve Karia Bel’le öne çıkıyordu. Kocabahçe Glamping ise çadırda konaklamak isteyenlerin tercihiydi.

Son birkaç yıldır öne çıkan bir başka mekân ise Dilara Endican’ın Marmaris Söğüt köyündeki Barba Saranda’sı. Burada da sık sık tanıdık isimlere rastlamak mümkün. Barba Saranda’nın da etkisiyle Söğüt köyü de popüler oldu.

Ve Göcek

Göcek ise bu yaz o kadar kalabalıktı ki, hem turist tekneleriyle hem de yerli teknelerle doluydu. Bu yaz tekne hırsızlıkları konuşuldu bol bol. Tabii bir de şezlonglara erkenden havlu atmak yerine teknelerin yerlerini kaybetmemek için deniz oyuncaklarıyla botlarıyla koylarda yer tutmaları da denizcilerin kâbusu oldu.

Hisarönü’deki bol restoranlı D Maris Bay, Fethiye’de Hillside Beach Club ve Faralya’da lüks çadırların olduğu Perdue’den bol bol Instagram fotoğrafı paylaşıldı.

Kuzey Ege’de en çok Kaz Dağları’ndaki Simurg Inn ve bu yaz yeni açılan Cunda Despot Evi adından söz ettirdi.

Şanslıyız; 2020 kendi ülkemizin sınırlarından çıkmadan, hem kendimizi hem de doğal güzellikleri yeniden keşfettiğimiz, umduğumuzdan çok daha güzel bir yaz oldu. Belli ki bu yaz daha ekim sonuna kadar uzar.