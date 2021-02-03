Corona Günlerinde Eğlence

Onca kısıtlamalar, eve kapanmalar, sevdiklerine özlemler hasretler derken bir doğum günüm daha geldi geçti. Madem kutlamalar yasak, davullar zurnalar iptal, o zaman şöyle bir yüzleşme yazısı yazayım dedim kendimle. Madem eğlenemiyoruz o zaman felsefe yapalım değil mi ne :)

Evet bir yaş daha büyüdüm, bir yaş daha sevdim, sevildim, kazandım, kaybettim. Büyük kalabalıklar içinde yalnız kaldığım da oldu, yalnızken çok kalabalık hissettiğim de. Güzel insanlar girdi hayatıma, ufkumu genişlettiler. Benim masalımda iyiler kazandı hep, kötü kalpli cadılar, canavarlar layığını buldular sonunda. Peki ben mi ne oldum ?

Ben iyi kalpli prensesiydim masalımın, sadece ne saçlarımı yolarak yukarı çıkmaya çalışan ne de düşürdüğüm ayakkabıdan tanımaya çalışan bir prens yoktu masalda. Hem beni öpmek için yüzyıllık uykuda olmamı fırsat bilecek bir prense gerek var mıydı sizce ? Ya da yediğim elmadan zehirlenip de bayıldığım ve yedi tane cücenin insafına kaldığım bir zamanda aklına öpmek gelen bir zamparaya? Ama öpünce prense dönüşen kurbağalara inanıyorum. Çünkü gerçek prens, yüreği zengin, kalbi derin olandır.

Tanıdığım için şükrettiğim insanlar kadar tanımasaydım keşke dediklerim de oldu elbet. Hayatından çıkardığında anlamı bozulmuyorsa ayrı yazılacaksın onlarla kural buymuş, anladım. Uzaktan kusursuz, yakından lüzumsuz insanlarla tanıştım. Yufka yüreğimden kıymalı börek yapmaya çalışanlar olmadı değil. Mide fesadı geçirdiler, zehirlendiler. Ayazımdan korkanlar ise baharımı göremediler.

Yeni yaşımda en okkalısından bir teşekkür sana hayat ! Kötü insanlarla sınadığın için beni ve de onlara yar etmediğin için teşekkürler. Günümden gün çalanları şutlayıp canıma can katanları getirdiğin için, kelimelerimi sevdiklerimin yüreklerinde cümle yaptığın, bir erkeğe ihtiyaç duyan kadınlardan değil bir erkeğin ihtiyaç duyduğu kadınlardan olmamı sağladığın için teşekkürler! Aşkı bilip aşkı anlayıp onu yaşamayı nasip ettiğin teşekkürler!

Gidenlerim, gelenlerim, çıkarsız sevgilerim, karanlık gecelerim, güneşli sabahlarım, amaçlarım, gözyaşlarım, kahkahalarım, yıldızlarım, tadını çıkardığım ve çıkaracağım hayatım;

Seni seviyorum !

Yeni yaşımda ne istediğini bilmenin, seçen olabilmenin, olgunluğun, huzurun tadını çıkartacağım. Malum virüs, artık giderse gezegenimizden, daha çok gezeceğim, keşfedeceğim, düşler kurup onları gerçekleştireceğim. Güneşi sevip yağmura tutulup kara aşık olacağım yine bu yaşımda da. İçi geçenlere, enerjimi emenlere, beni hak etmeyenlere artık güle güle. Hayatla barışık, kendini seven insanlar olacak çevremde, tutabilenler kalbimi, dokunabilenler yüreğime !

O değil de bensiz pek bir yavan, pek bir renksiz olurmuş sanki dünya, hani gökkuşağının pembesi eksikmiş gibi sanki.

Şaka bir yana iyi ki doğdum valla, iyi ki varım bu hayatta.

O halde eski yaşımı şutlar, yeni yaşımı kutlar, giderim yoluma !

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Malum kısıtlamalar, yasaklar derken ev- iş ya da ev- market arası bir çizgide geçiyor hayatımız. Kahve kuyrukları, kasada sıra beklerken yapılan muhabbetler, yeni sosyalleşme alanlarımız. Geçen gün Migros’a giderken rimel sürdüğümü fark ettiğimde eyvah dedim kendi kendime, sıkılma ile delirme arasındaki ince çizgidesin, derhal kendine gelesin :)

İşte hazır da doğum günü bahanesiyle harika bir sürprizin içinde buldum kendimi. Şehrin göbeğinde ama şehirden uzaktaymış hissi veren küçücük, şahane bir otelde;

“Sumahan on the water”da…

Burası 1875’ten kalma tarihi bir bina. Tarihçesine inanamadım çünkü bu şık ve tasarım harikası olan bina, önceden kuru ve yaş üzüm ispirtosunun, anason tohumu ile ikinci defa damıtılmasından elde edilen ve bir tür rakı sayılan suma’nın üretildiği bir fabrikaymış. Üstelik 19’uncu yüzyıl Osmanlı mimarisinin de son örneklerinden biriymiş. Fabrikanın kurulduğu yere bakar mısınız, şahane manzaralı, boğaz kenarı. Suma üretildiği için de adı Sumahan. Bir başka ilginç olan ise buranın otele dönüştürülme hikayesi. Çünkü burası, sahibi Nedret Butler’in üniversite bitirme teziymiş. Amerika’da mimarlık okuyan Nedret Hanım, ailesinden miras kalan bu binayı, üniversite bitirme tezi olarak otel şeklinde tasarlamış. Daha sonra da sınıf arkadaşı ve eşi mimar Mark Butler ile İstanbul’a dönüp kurdukları mimarlık şirketi ile bu tezi hayata geçirmişler. En çok hoşuma giden, binanın tarihsel karakteristik özelliklerini korumuş olmaları. Taş duvarlar mesela, aynen duruyor ve ortam buram buram tarih kokuyor. Otelin iç mimarisi de Butler çiftinin kızları Yasha Butler'a ait. Lobide büyük bir kütüphane var. Oradaki kırmızı koltuklardan kalkasım gelmedi. Bir yanım boğaz, bir yanım kütüphane, daha ne isterim söylesenize :)

Bu arada oda numaraları yerine oda isimleri var. Kanlıca, Vaniköy, Çubuklu, Kandilli gibi, İstanbul’un Boğaz semtlerinden almış odalar isimlerini. E tabi odaların da dekorasyonları farlı farklı. Tüm odalarda şömine, bazı odalarda ise banyoda kurnalı küçük hamamlar var. Ama merak etmeyin, o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramıyor, bizzat tecrübe ettim :)

Velhasıl Çengelköy’deki bu kendi küçük, verdiği huzur ise çok büyük yalı otelinde, iki günde kendime geldim. Sakin, hijyenik, tüm tedbirlerin alındığı, kimsenin kimseyle pek karşılaşmadığı burası, iyi geldi bana. Atalarımızın dediği gibi; “Tebdil-i mekanda ferahlık varmış valla”

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Malum sebepten mütevellit kısıtlamalar daha da sürecek gibi. Bu süreci de sadece fiziki sağlığımızı değil akıl ve ruh sağlığımızı da koruyarak geçirmek adına türlü türlü yöntemler, fikirler paylaşılıyor türlü mecralarda. Ekmek yapma, boyama, film izleme, sezonluk dizileri bitirme gibi aktiviteler derken o zaman bir fikir de benden; ‘Nostalji Gecesi”, “Arabesk Gecesi”, “80’ler Gecesi” vs…

Artık her şeyin eve servis edildiği, tek tuşla eve geldiği bu dönemde yeni trend mezeler. Sipariş veriyorsunuz, onlarca değişik meze, yanında sıcakları, garnitürleri, içecekleriyle kapınızda. Size sadece güzel bir şarkı listesi hazırlamak kalıyor. O anki ruh halinize göre ister arabesk isterseniz de eğlenceli şarkılardan bir liste hazırlayıp yanında da mezeleriniz, yiyecekleriniz, ister yalnız ister ailenizle felekten pardon virüsten bir gece çalın işte. Eve dönüşte nasıl araba kullanacağım derdi de yok hem de:) “Kolera günlerinde aşk” diye bir roman vardı, bu da; “Corona günlerinde eğlence” :)

CANSEN ERDOĞAN