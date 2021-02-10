KEKEME BÜLBÜL

Ve işte yılın en kırmızı haftasındayız. Uzun gecelerin koyu karanlığında, umutsuz sabahların feri sönmüş zamanlarında; “Hadi Eros; Nişan al kalbime, vur artık! Ben içeride bakarım sana” diye geçirirken içinden, mırıldanılan duaların el ele tutuşarak kabul olduğu Aşk’ın haftasındayız.

Hayatın hızla aktığı, teknolojinin hızla ilerlediği, aşkın da soyunun tükendiği bir neslin çocuğu olarak yazıyorum bu yazıyı ama onlardan bir farkla; Sonu mutlu biten aşklara inanarak…

Öyle demeyin, zor şeydir onca şeye rağmen sonu mutlu biten aşklara inanmak. Tıpkı uyumadan önce bir masal yaşadığını varsaymak- ki en gerçek masal aşktır. Bir yandan bu masal hiç bitmesin diye açık tutmaya çalışırsınız gözlerinizi, bir yandan ‘ya açınca biterse’ diye sımsıkı yumarsınız.

Tüm şarkılar aşka dairdir, tüm filmler aşk üzerine. Sayıp sövdüğümüz ama olsun diye beklediğimiz, dudaklarda, ateş kırmızısı buseler biriktirip yüreğimizin ayazlarında sarıldığımızdır, üşümeyelim diye. Aşk şarkılarının kraliçesi Whitney Houston’un unutulmaz Bodyguard filmiyle tanıdık imkânsız aşkı, sonradan öğrendik aşkta imkânsız diye bir şey olmadığını. Selvi boylum al yazmalım filminde Asya; ‘Sevgi, emektir’ dedi. Sonradan ekledik; Sevmek yürek ister, emek yetmez. Öyle herkes sevemez. Mangal gibi yürek, cesaret ister. Zor iştir yani şeytan işi diyorlar ona, hani mecnun yapıyor ya adamı, dolaştırıyor Leyla Leyla. Kim bilir doğrudur belki, şeytan tüyü yok mu sevilenin ruhunda. Yasaklara direnen büyük aşkları uğruna cennetten kovulmadı mı Adem ile Havva?

Tüm kötülükleri kovan, demet demet çiçekler açtırandır aşk. Yüreği coşturan, kalbi titretendir. Acıtsa da ciğerini, cana can verendir. Ve eğer şeytan aşık olabilseydi, şeytanlığı gider melek kesilirdi. Tam da bu yüzden bence Aşk, dinin ve imanın ta kendisidir.

Aşkkk; en yalın, en karmaşık, en zor, en basit…

Uğruna ciltlerce yazılıp durulsa da çok fazla kelimeye gerek yok aslında. En basit anlatımla, karşıdan karşıya geçmek gibidir aşk; Önce sana bakacak, sonra sana, sonra yine sana bakacak.

Biraz daha derine, sol göğüs kafesine inildiğinde duyarsınız zaten aşkın tiz sesini. Aşk, kendi tarifini gayet iyi yapabilmektedir;

‘Hayatımda biri var’ demek değildir aşk, ‘birinde hayatım var’ diyebilmektir !

Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun....!

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Tam da sevginin haftasında, sevmekten sevilmekten bahsedilirken televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyada sevgisizliğin dibini gördük maalesef. Kocaeli’nde Nurcan Serçe isimli bir kadın kızını öldüresiye dövdü ve yüzünü yastıkla kapatarak boğmaya teşebbüs etti. Bunu yazarken bile ellerim titriyor, kalbim sıkışıyor. Bir anne bu kadar korkunç nasıl olabilir, aklım mantığım almıyor. Çocuk; “Anne, vurma acıyor, nefes alamıyorum anne” diye bağırdıkça bilmiyorum buna nasıl dayanabiliyor.

6 çocuklu bir kadın. İlk eşinden boşanmış. İkinci eşiyle ayrıymış ve birlikte yaşadığı bir sevgilisi varmış. Daha da kötüsü bu dayak görüntülerini, sevgilisi kaydetmiş. Çocukcağız çaresizce çırpınırken onu kurtarmak, bu vahşeti sonlandırmak dururken bunu izlemek bir de kaydetmek nedir ya, hiç kalmadı artık insanlık, vicdan, haya ?

Geçenlerde kar yağdığında yavruları üşümesin diye üzerlerine kapanan, kendisi donarak ölen ama onları kurtaran köpek de anne, hastalanan yavrusunu ensesinden tutup hastanenin acil servisinin kapısına bırakarak miyavlayıp yardım isteyen kedi de anne. Yavrularını korumaya çalışan bu zavallılar hayvan da küçücük çocuğunu canına kastederek döven kadın mı insan, hadi canım oradan !

Güvendir anne, çocuk güveni annesinden öğrenir. İlk ona tutunur, ona sığınır. O güvenle büyür, önce kendine sonra başkalarına güvenmeyi öğrenir. Dayak yiyen bu kız çocuğunun vücudundaki yara bereler geçecek de peki ya ruhundakiler ? Onu en çok sevecek, koruyup kollayacak, tek bir gözyaşı için dünyayı yakacak annesi bile böyleyse acaba canını kimler acıtacak daha kimler. Devletin yurdunda koruma altına alınmış çocuklar. Aslında anneleri olan gerçekte olmayan, yabancı kişilerce bakılacaklar. Yazık değil mi, madem sevemeyeceksiniz, canlarını yakıp inciteceksiniz o zaman neden dünyaya getirirsiniz !

Yeryüzünde bir yuvasız kuşlar vardır, bir de annesiz çocuklar. Ürkek halleri vardır onların, büyüseler de hep çocuk kalan telaşlı ruhları. Başarılı olsalar da hayatta, kendi çocukları olmuş olsa da, hiç iyileşmeyen yaralı yalnızlıkları. Nerede başı öne bir çocuk varsa gözleri yerde tutuklu, annesi yoktur onun, yüreği doğuştan karalı.

Bir anne gider, bir çocuk çocukluğuna veda eder…

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Bir anne mağdurunun daha hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu mağdur, biraz farklı çünkü hepimizin tanıdığı, sevdiği biri.

Hikaye 1918 yılında başlıyor. Hikayenin kahramanı, kıraathane işleten, yaptığı ilaçları satan, zührevi hastalıkları tedavi eden Mehmet Bey ile Zehra Hanım’ın çocuğu olarak 1918 yılında Bursa’da doğuyor. Annesi Zehra hanımın sesinin güzelliği, dillere destandır. Bursa’nın tüm düğünlerine, mevlütlerine, törenlerine çağrılan, söylediği şarkılarla namı başka şehirlerde dahi duyulan Zehra hanım, hikayenin kahramanının yani kızının da ilk hocasıdır aslında. Kızı da kendi gibi çok yetenekli, Allah vergisi bir sese sahiptir. Öyle ki daha altı-yedi yaşlarındayken bile topluluklarda eğlencelerde şarkılar söylemekte, hayranlıkla dinlenmektedir, alkışlar dinmemektedir.

Annesi, hayatına giren başka kadınlar nedeniyle babasını ve kendisini terk ederek İstanbul’a gider. Babasıyla kalan küçük kız henüz 11 yaşındadır. Annesinin kendisini ve ailesini terk etmesiyle sarsılan kızcağız, bir sabah ciddi bir konuşma güçlüğü ile uyanır ve kekelemeye başlar. Sadece şarkı söylerken dili çözülüyor, normal konuşmaya başladığında ise kekemelik devam ediyordu. Herkes buna çok üzülüyor, bu durum kendisini de kahrediyordu. Yıllar sonra bu durum için şu yorumu yapacaktı;

“Aslında bu durum bana Tanrı’nın hediyesiydi. Çünkü konuşamayınca şarkı söylemeye mecbur kalıyordum, anlatmak istediklerimi şarkı söyleyerek ifade ediyordum. Duygularımı anlatabilmek için mecburen bazı sesleri gırtlaktan farklı çıkartmak zorundaydım bu da sesimin yüksekliğini ve kalitesini arttırıyordu. Yani o zamanlarda bu kekemelik olmasaydı belki bugünkü ben olmayacaktım.”

Kendisi, Türk müziğinin en büyük yorumcularından biri.

Sabit yerine kordonlu mikrofon, sahneyle salon arasında canlı ve samimi ilişki, solist için özel sahne düzeni; Hepsi O’nun ilkleri…

Hikayenin kahramanı,“Ben şarkı söylemiyorum, güfteyi anlatıyorum” diyen efsane kadın MÜZEYYEN SENAR’I

Vefatının 6.yılında saygıyla anıyoruz.

Işıklarda, nağmeler uyu, cesur kadın !

CANSEN ERDOĞAN